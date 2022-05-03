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巴菲特教你這種人生最佳投資 抗通膨又不用繳稅

編譯黃淑玲／綜合報導
波克夏董事長兼執行長巴菲特。（美聯社）
波克夏董事長兼執行長巴菲特。（美聯社）

美國現在通貨膨脹嚴重，從汽油到生鮮食材，無一不漲價。個人在商店的收銀機前，沒什麼辦法逃避通膨。但「股神」巴菲特長久以來重申的一個理念，可以保護大家抵禦通膨效應。

財經媒體CNBC報導，投資界傳奇人物、波克夏董事長兼執行長巴菲特日前在公司2022年的股東大會上，再度提及「抗通膨」的最佳策略，就是鍛鍊技能，讓自己在所屬的領域裡成為頂尖。

高齡91歲的巴菲特說：「你最能做的事，就是特別擅長做某件事。」以醫師或律師為例，人們總是會拿他們的產品，來交換他們所提供的優質服務。

巴菲特強調，技能與通貨不同，技能是「通膨不侵」，不會減損、貶值。只要你所擁有的看家本領是別人所需求的，無論金錢的價值是多少，技能永遠都因需求仍在，而可以交換到當時相應價值的金錢。

「不管你擁有的是什麼技能，都不會被拿走，不會真被通膨吃掉。」巴菲特說，「最佳的投資，是投資於可以發展自我的任何事物，而且這投資還不必被課稅。」

他這番在上周六股東年會上的談話，跟2009年在經濟大衰退後所說的類似。當時78歲的巴菲特說，「最該做的事，是投資自己。」當年他說，第二該做的事是投資一家很棒的公司，公司產品無論美元表現如何，市場都有需求，並且舉了可口可樂做例子。

巴菲特那時表示，只要大家還是愛喝，不管隨著通膨可口可樂賣到多少錢，都會有人付錢買。

巴菲特 投資 可口可樂

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