樂高將增聘軟體工程師至3倍 一年內推兒童專屬元宇宙

樂高將增聘軟體工程師，人數會是現在的三倍，並擴大對數位市場的投資。美聯社

全球最大的玩具製造商樂高（Lego）計畫增聘軟體工程師，人數會是現在的三倍，並擴大對進軍數位市場的投資 ，因為該公司一直擔心，線上世界可能削弱實體塑膠積木的吸引力。

樂高執行長Niels Christiansen表示，這家丹麥集團將增加軟體投資到數億美元，不再將實體和數位視作互不相關的兩種產品。他補充說：「兩者合一，較易連結為一種體驗。在走向數位的道路上，我們要提升能力，過去交給顧問做的工作要轉為內包。這是我們現今最大的投資。」

除了倫敦和上海的軟體中心外，樂高上月在哥本哈根加設數位中心。該集團預計在2023年前雇用1800位軟體工程師，是去年初時的三倍，其中400位常駐哥本哈根。

與樂高親近的人士說，該公司對於沒能開發出類似微軟旗下大受歡迎的數位遊戲《當個創世神》（Minecraft），一直很沮喪。

Christiansen表示，樂高的投資相當於「開發出一個《當個創世神》」。樂高目前最大的數位專案是與Fortnite遊戲開發商Epic合作，打造出一個專為兒童開發的元宇宙，預計12個月內推出。

但樂高沒打算降低實體玩具對該公司業務的重要性。Christiansen說，積木仍會是核心，所有的實體玩具組將發展出例如遊戲或電視影集之類的數位內容。

這家玩具商還大膽押注零售業 的未來，繼去年開設165家分店使實體店總數增加到830家後，今年還要再展店150家。Christiansen說，隨疫情 緩解、人們返回店面，樂高的成長加快了，不過，該公司把分店看做「品牌體驗」的場所，並非純粹銷售產品的地方。