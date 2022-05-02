她打高爾夫球莫名遭袋鼠打到重傷傻眼：沒想過會被牠揍

澳洲不少關於袋鼠的驚人傳聞，「筋肉袋鼠」也不少見。圖為示意圖，非當事打人袋鼠。 （圖/Ingimage）

打個球也能遭遇飛來橫禍。最近有則奇聞瘋傳，一名女子在高爾夫球場打球打得好好的，結果一隻大袋鼠從背後經過，突然攻擊女子的頭、手腳及臉部，該名女子慘被打成重傷送醫急救。

綜合報導，澳洲 昆士蘭省黃金海岸於當地時間4月29日上午9時多發生一起駭人聽聞的事件，一名69歲女子在艾倫戴爾山丘(Arundel Hills)高爾夫球場打球，打到一半突然慘遭偷襲，一隻大袋鼠從她背後狠狠巴頭，女子被突如其來的襲擊嚇到跌坐在地上，袋鼠還把女子按住狂踩狂抓，導致臉部、雙手及腿部有多處撕裂傷。

事發當下附近的球友全都被嚇壞，趕緊報警請人來救援，女子慘遭袋鼠瘋狂攻擊，全身滿是傷痕，所幸送醫後保住一命。昆士蘭州救護車營運主管麥克尤恩(Joel McEwan)接受媒體採訪時表示，該名女子受到很嚴重的驚嚇，「她說從來沒想到會被袋鼠攻擊」，目前仍在住院療養中。

當地警方目前根據這件案子正在進行調查，至今仍未知為何袋鼠會突然發狂攻擊女子導致其身受重傷。其實在澳洲黃金海岸北部郊區棲息著相當大量的袋鼠，袋鼠們也常常進入高爾夫球場內，但多半是站在遠方觀看，很少直接衝進球場內打人，因此女子被袋鼠從背後偷襲的案例可說是相當罕見。