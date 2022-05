楊紫瓊「媽的多重宇宙」熱狗手手 蜘蛛人居然有一組

男星安德魯加菲戴著「媽的多重宇宙」片商A24發行的熱狗手套。(取材自Instagram、双喜電影提供)

楊紫瓊 主演的電影 「媽的多重宇宙 」(Everything Everywhere All at Once)票房正熱,劇中「多宇宙」各式不同趣味主題的設定也讓人印象超深刻,像是「石頭宇宙」、「浣熊宇宙」都是經常被影迷拿出來討論的重點。而荒謬指數最高的「熱狗手手宇宙」更是最受關注的一環,居然讓連沒有參演這部電影的「蜘蛛人」男星安德魯加菲(Andrew Garfield)也忍不住模仿該宇宙的造型。

楊紫瓊(右)和潔米李寇蒂斯(左)身在熱狗宇宙。(圖:双喜電影提供)

在「媽的多重宇宙」中飾演國稅局員工的潔米李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis),昨天在Instagram發了一張男星安德魯加菲戴著熱狗手套的街拍照,並搭配文字寫道:「當安德魯加菲再宣傳一部他有參演的電影時同時宣傳另一部他沒有參演的電影,那就足以說明他和其他藝術家們對『媽的多重宇宙』的看法。」照片中的安德魯還比出勝利手勢,感覺是非常喜歡這部電影。

這組手套售價36美元,在官網上目前已經銷售一空。(取材自官網)

男星安德魯加菲戴著「媽的多重宇宙」片商A24發行的熱狗手套。(取材自Instagram)

潔米李寇蒂斯在「熱狗手手宇宙」中,和楊紫瓊飾演一對同志戀人,在這個宇宙的他們手指都是熱狗做的,可說是惡搞到極點的一個設定,也讓許多影迷聯想到經典港片「與龍共舞」的某個橋段。而發行「媽的多重宇宙」的片商A24也趁著電影大熱,推出許多周邊商品,安德魯加菲戴的熱狗手套就是其中之一,這組手套售價36美元,在官網上目前已經銷售一空。