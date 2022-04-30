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烏克蘭反通敵法抓賣國賊 避免自家人背後捅刀

女星安琪莉娜裘莉突訪烏克蘭 會晤流離失所難民

中央社／基輔30日綜合外電報導
安琪莉娜裘莉30日突然現身烏克蘭西部城市利維夫。取材自IG
安琪莉娜裘莉30日突然現身烏克蘭西部城市利維夫。取材自IG

好萊塢女星安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie）30日突然現身烏克蘭西部城市利維夫（Lviv），會晤流離失所難民。

法新社報導，46歲的安琪莉娜裘莉是聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）特使，但目前不清楚她是否以該身分造訪烏克蘭。

利維夫州（Lviv Oblast）州長科濟茨基（Maxim Kozytski）在Telegram發文表示，「對我們所有人來說，這次造訪太出人意料」，並發布安琪莉娜裘莉與孩童一起玩耍以及與志工一同拍照的照片和影片。

科濟茨基指出，安琪莉娜裘莉赴醫院探視在克拉莫托斯克（Kramatorsk）火車站遇襲中受傷的孩童，當時俄羅斯發動飛彈攻擊，造成試圖逃離烏東戰火的50多名平民喪生。

安琪莉娜裘莉也與為流離失所難民提供心理諮商的志工交談。自從俄羅斯於2月24日揮軍入侵烏克蘭以來，烏克蘭境內流離失所民眾超過770萬人，另有540萬人逃往國外。

根據利維夫居民Maya Pidhoretska在臉書（Facebook）張貼的影片，穿著隨意低調的安琪莉娜裘莉其後現身利維夫一家咖啡廳，大感意外的Pidhoretska表示，「我正在喝咖啡，我目睹安琪莉娜裘莉現身利維夫」。

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