我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國防部證實：美軍開始在德國等三地訓練烏克蘭軍隊

疑點重重 俄羅斯6名富商三個月內接連離奇喪命

特斯拉深夜傳出女人哭喊「我死得好冤」 嚇壞成都車主

記者林則宏／即時報導
鄭姓婦人和她的特斯拉。（取自成都商報）
鄭姓婦人和她的特斯拉。（取自成都商報）

據成都商報報導，四川成都一名鄭姓婦人，日前深夜將她的特斯拉Model 3開進地下停車場，在將車上觸控螢幕重啟後，中控螢幕出現一個綠色麥克風，婦人隨手點了一下，車上音響竟突然傳出女聲淒涼喊叫，「我死得好冤啊」。

鄭姓婦人說，當時她嚇到全身寒毛直豎，副駕駛座上的女兒也被嚇得不輕，兩人趕緊逃出車外。

在和成都商報記者談起27日晚間發生的這起詭異事件時，鄭姓婦人仍心有餘悸，並說她現在還是不敢獨自開這輛車。

鄭姓婦人表示，車子去年1月才買，之前並沒有出過什麼大問題。但27日上午她開車上班時，就發現車子有些狀況，「音量突然開到最大聲，調小了後又突然變大，10分鐘內大概出現了3次」。

隨後狀況就接二連三出現，包括：車上觸控螢幕的空調面板會自動開啟，又快速自動關閉；有時是自動開啟某個APP，並自動操作；有時候導航地圖自動開啟，然後不間斷地自動放大或縮小。

婦人問了另一個也開特斯拉的朋友，聽說他的車沒出現過類似情況，就暫時沒去管。

當晚9點多，鄭姓婦女開車去接上完英語課的女兒回家。在路上，特斯拉自動啟動有聲書APP「喜馬拉雅」，播放起一則歷史故事。同一時間，空調面板又開始自動反覆開啟、關閉，喜馬拉雅APP也自動切換並播放其他故事。

鄭姓婦女因此打電話給特斯拉客服，客服告訴她將系統重啟就好了。回到家將車停進地下停車塲後，鄭姓婦人長按方向盤兩側的重啟按鈕後，就出現前述狀況。

鄭姓婦人說，當時就像恐怖片一樣，女兒直說好害怕，她自己也被嚇得不輕，但還是強作鎮定，趕緊帶女兒下車，「我怕這件事給女兒帶來心理陰影」。

成都特斯拉4S店對鄭姓婦人的車檢修後認為，應是觸控螢幕故障，並未其免費更換。特斯拉員工表示，車內行車記錄器若沒有手動保存，每小時會自動覆蓋先前的內容，因此當晚究竟發生什麼狀況已無從查看。

但特斯拉客服早前透過後台，曾發現鄭姓婦女車上觸控螢幕短時間內出現大量點擊，而27日晚間，車載喜馬拉雅APP曾播放過名為《禍心》的有聲書。這部有聲書第一集還特別提醒：「開頭有點嚇人，小心臟準備好哦」。

成都商報記者點開這部有聲書，一開始就出現女人哭啼聲，第8秒正是那句淒涼的女聲：我死得好冤啊～。在一旁的鄭姓婦人聽到後，嚇到蹲在地上說：「我聽到的就是這句！」

不過，成都商報也指出，鄭姓婦人使用的特斯拉車載喜馬拉雅APP，訂閱的是兒童讀物和財經信息。系統如何在故障的情況下，自動搜索到《禍心》並播放難以解釋。喜馬拉雅也澄清，不會在特斯拉汽車上進行任何推送。

鄭姓婦人的特斯拉。（取自成都商報）
鄭姓婦人的特斯拉。（取自成都商報）

特斯拉 汽車

上一則

4月30日星座運勢 射手不宜投資 摩羯愛神降臨

下一則

「國際珍奶日」灰貓偷喝照瘋傳 網笑翻：不是第一次了

延伸閱讀

看中國臉色？馬斯克與中關係 恐讓推特頭痛

看中國臉色？馬斯克與中關係 恐讓推特頭痛
收購推特 馬斯克籌款 3天賣出85億元特斯拉股票

收購推特 馬斯克籌款 3天賣出85億元特斯拉股票
馬斯克買下推特 世界會更好嗎？

馬斯克買下推特 世界會更好嗎？
紐時：馬斯克與中國的關係 恐讓推特頭疼

紐時：馬斯克與中國的關係 恐讓推特頭疼

熱門新聞

有些人在情感裡，越是沈默，反而越能激起異性的興趣。圖／摘自Pexels

越不愛說話、桃花越旺的3星座 牡羊居然也上榜

2022-04-22 18:09
玄彬和孫藝真吃飯被網友拍下。（取材自微博）

華人紐約餐廳用餐 一抬頭對面竟坐了玄彬和孫藝真

2022-04-24 04:55
一名男網友被中國籍前女友要求復合結婚，對方父母提出3個結婚條件。情境示意圖。圖／Ingimage

中國富家女飛台求娶 他見3條件頻說對不起：我配不上

2022-04-21 19:50
從北京搬到紐約後，畫家曾昭滿、策展人姜倩以及三個孩子，一家五口在疫情之下開始了為期半年的房車環美旅行。(姜倩提供)

世界OnAir／退租紐約公寓 藝術家華人夫妻帶娃房車環美

2022-04-27 01:17
今年13歲的譚納將在明尼蘇達大學畢業。(取材自臉書)

明州13歲男孩將「大學畢業」 已錄取物理博士班

2022-04-24 21:48
前美國女網好手哈克蘿德轉戰成人影音平台大獲成功。（取材自Instagram）

退役網球女將改當情色網紅 攜老公拍片網友搶看

2022-04-26 01:26

超人氣

更多 >
從開始就計畫殺死她 威州14歲少年認姦殺10歲女童

從開始就計畫殺死她 威州14歲少年認姦殺10歲女童
疫情改變你和我／疫後在美處境惡化 留學生動了回國的念頭

疫情改變你和我／疫後在美處境惡化 留學生動了回國的念頭
疫情改變你和我／地鐵驚魂 「誰是原住民？」疫情挑動最敏感的種族神經線

疫情改變你和我／地鐵驚魂 「誰是原住民？」疫情挑動最敏感的種族神經線
英國防大臣預測 普亭可能在「這一天」宣布大規模動員

英國防大臣預測 普亭可能在「這一天」宣布大規模動員
紐約華裔少女頸部中槍案4嫌照片曝光 疑非裔幫派份子

紐約華裔少女頸部中槍案4嫌照片曝光 疑非裔幫派份子