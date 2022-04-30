屎尿互攻？強尼戴普被問到是否門廊撒尿露鳥 笑倒桌上

強尼戴普聽到關於自己的尷尬問題，忍不住笑出來。取材自YouTube

強尼戴普與前妻安珀赫德赫德的5000萬美元誹謗官司開庭超過10天，雖然漫長卻不無輕鬆的場面，且夫妻倆互相攻擊與傷害的真實狀況，讓外界愈看愈咋舌。繼安珀赫德被控在強尼戴普昔日與她共枕的床上大便，還有現場照片為證後，她也反控強尼戴普情緒失控起來亦曾在澳洲 拍片時的住處門廊想要撒尿，她的律師詰問強尼戴普的保鑣是否有此事，還問保鑣強尼戴普是否有把下體器官掏出來、準備「解放」，強尼戴普聽到忍不住笑出來，還把頭趴在桌子上。

強尼戴普笑到差點把頭靠在桌子上。取材自YouTube

這位英籍保鑣麥康康納利目前仍受雇於強尼戴普，早先就曾在作證時表示親眼見到強尼戴普和安珀赫德之間從濃情蜜意到後來嚴重變調，直到強尼戴普去澳洲拍「加勒比海盜神鬼奇航：死無對證」時，彼此就已經三不五時激烈爭吵，安珀赫德還罵強尼戴普是孬種，甚至弄傷他的手指，不過安珀赫德也稱強尼戴普曾經想要門廊小便，她的律師於是問麥康：「強尼戴普先生試圖在門廊撒尿，是嗎？」麥康否認。

安珀赫德目前在誹謗官司中暫時落居下風。路透資料照片

律師進一步追問：「強尼戴普先生已經把他的『器官』掏出來了，是不是？」麥康妙答：「如果我有看過強尼戴普先生的『那裡』，我一定會記得。」全場包括強尼本人皆忍俊不住，現場轉播畫面將他的真實反應呈現在全球網友眼前。

備受各方矚目的這場官司，前面這10多天是強尼的主場，接下來要換安珀赫德出招，她能否挽回局面、拉抬目前幾乎被強尼輾壓的氣勢？外界都在等著瞧。