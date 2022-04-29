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「阿甘正傳」翻版 義肢女102天連續跑102場馬拉松

編譯林梅婕／綜合29日電
賈姬‧杭特-布瑞斯馬本月28日創下非官方的女性世界紀錄，連續102天跑了102場馬拉松，而且還是靠一條腿和一支義肢完成。圖為布瑞斯馬在亞利桑納州錢德勒市的一處公園抵達終點時，高舉雙手。(美聯社)
賈姬‧杭特-布瑞斯馬本月28日創下非官方的女性世界紀錄，連續102天跑了102場馬拉松，而且還是靠一條腿和一支義肢完成。圖為布瑞斯馬在亞利桑納州錢德勒市的一處公園抵達終點時，高舉雙手。(美聯社)

賈姬‧杭特-布瑞斯馬(Jacky Hunt-Broersma)幾乎是電影「阿甘正傳」(Forrest Gump)的女性翻版，只能說幾乎。因為比起布瑞斯馬，阿甘還多了條腿。本月28日，布瑞斯馬達成了非官方的女性世界紀錄，連續102天跑了102場馬拉松，而且還是靠一條腿和一支義肢完成。

「我很高興我做到了，我真的不敢相信自己，」布瑞斯馬說：「這段期間我得到最棒的東西就是所有人對我源源不絕的支持，還有他們告訴我，我是如何啟發他們跨出第一步。」

阿甘正傳最後，男主角慢跑三年多後終於決定停下，當時他這麼說：「我很累了，我想我該回家了」；但布瑞斯馬不僅還沒停下，也沒打算停下，而且她正趕著參加30日的第104場馬拉松，她甚至告訴記者：「我可能就這樣一直跑到4月底吧。」

「金氏世界紀錄」(Guinness World Records)尚未對這項紀錄做出回應，一般來說該組織驗證的時間至少需要一年；目前男子的金氏世界紀錄中，馬拉松連續跑最久的紀錄是59天，紀錄保持人為義大利男子卡波拉索(Enzo Caporaso)。

今年46歲的布瑞斯馬，多年前罹患罕見癌症，迫使她必須將左腿的膝蓋以下截肢；不過就在今年1月17日，布瑞斯馬開始在亞利桑納州吉爾伯特鎮(Gilbert)住家附近道路或利用室內跑步機，完成全長26.2哩的馬拉松，自此並且每天都跑。

原本布瑞斯馬只想完成100天的馬拉松，打破緬因州艾莉莎‧克拉克(Alyssa Amos Clark)在2020年創下連續95天的紀錄；但英國女子凱特‧傑登(Kate Jayden)卻在本月搶先突破克拉克的紀錄，連續跑101天的馬拉松，也就是說，布瑞斯馬至少要跑102天才能再創紀錄。

如今，布瑞斯馬靠著驚人的毅力跑完至少2672哩，相當於4300公里，幾乎等於鳳凰城到麻州鱈魚角(Cape Cod)的距離，或是紐約市到墨西哥市。

過程中，布瑞斯馬也在社群媒體上引來眾多的追隨者，還募款將近2萬7000元，協助其他同樣也是截肢的跑者換更好的義肢；她也表示，希望自己的所作所為能啟發更多人完成不可能的任務。

布瑞斯馬(左)完成壯舉後，和丈夫開香檳慶祝。(美聯社)
布瑞斯馬(左)完成壯舉後，和丈夫開香檳慶祝。(美聯社)

馬拉松 社群媒體 義大利

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