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影／她「挺孕肚強忍宮縮」發表競選演說 影片引熱議

編譯徐榆涵／即時報導
明尼蘇達州參議員候選人奎德23日頂著宮縮發表競選演講，引發網友熱議，最終順利在24日誕下女嬰。取材自Instagram
明尼蘇達州參議員候選人奎德23日頂著宮縮發表競選演講，引發網友熱議，最終順利在24日誕下女嬰。取材自Instagram

明尼蘇達州一名參議員候選人近日因為頂著宮縮發表競選演講，以爭取黨的支持，引發網友熱議。

現年36歲的奎德（Erin Maye Quade）是當地民主農民勞工黨（DFL）的一員，23日在初選大會上發表演說，望能代表黨參選，但身懷六甲的她，預產期剛好落在這次初選大會舉行前後。

奎德的競選團隊經理沃爾斯塔德（Mitchell Walstad）說，23日初選大會當天凌晨2時左右，奎德突然開始宮縮，但她依舊堅持登上大會講台。

奎德勉強撐過了演講和隨後的問答環節，但在第一輪投票落後之後，仍因為宮縮太過猛烈而被緊急送往醫院，而這也就代表著退出本次選舉。

推特上流傳著奎德當時頂著宮縮演說的影片，奎德一度被刺激得中斷講話，用手撐著講台俯身呼氣，引來現場一片掌聲。

在首輪投票結果出爐前，沃爾斯塔德說奎德已經到達極限了，並詢問她的對手艾默里奇（Justin Emmerich）是否可以暫停或延期投票大會，但對方沒有立即答應，所以她只能選擇退出選舉並前往醫院分娩。

面對外界批評，艾默里奇澄清他當時是支持暫停選舉的，但拒絕媒體置評請求。奎德也未接受訪問，僅說自己剛從醫院回家。奎德於24日凌晨2時20分左右，順利誕下一名女嬰。

現年36歲的奎德是當地民主農民勞工黨的一員，23日在初選大會上發表演說，望能代表...
現年36歲的奎德是當地民主農民勞工黨的一員，23日在初選大會上發表演說，望能代表黨參選。取材自奎德競選官網

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