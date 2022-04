影／她「挺孕肚強忍宮縮」發表競選演說 影片引熱議

明尼蘇達州 一名參議員候選人近日因為頂著宮縮發表競選演講,以爭取黨的支持,引發網友熱議。

現年36歲的奎德(Erin Maye Quade)是當地民主農民勞工 黨(DFL)的一員,23日在初選大會上發表演說,望能代表黨參選,但身懷六甲的她,預產期剛好落在這次初選大會舉行前後。

奎德的競選團隊經理沃爾斯塔德(Mitchell Walstad)說,23日初選大會當天凌晨2時左右,奎德突然開始宮縮,但她依舊堅持登上大會講台。

奎德勉強撐過了演講和隨後的問答環節,但在第一輪投票 落後之後,仍因為宮縮太過猛烈而被緊急送往醫院,而這也就代表著退出本次選舉。

推特上流傳著奎德當時頂著宮縮演說的影片,奎德一度被刺激得中斷講話,用手撐著講台俯身呼氣,引來現場一片掌聲。

在首輪投票結果出爐前,沃爾斯塔德說奎德已經到達極限了,並詢問她的對手艾默里奇(Justin Emmerich)是否可以暫停或延期投票大會,但對方沒有立即答應,所以她只能選擇退出選舉並前往醫院分娩。

面對外界批評,艾默里奇澄清他當時是支持暫停選舉的,但拒絕媒體置評請求。奎德也未接受訪問,僅說自己剛從醫院回家。奎德於24日凌晨2時20分左右,順利誕下一名女嬰。

Today in Minnesota, @ErinMayeQuade gave a convention speech while in active labor. And her opponent didn’t think to ask to postpone the convention as she, you know, had to go to the hospital to deliver her baby. What the hell. pic.twitter.com/Wmu5fh40I6