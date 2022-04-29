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你的電話號碼在網上？Google現在接受移除要求

中央社加州奧克蘭綜合外電報導
Google已經開始接受用戶所提要求，可在搜尋結果網頁上移除個人住址、電話號碼及電子郵件帳號。圖：pixabay
Google已經開始接受用戶所提要求，可在搜尋結果網頁上移除個人住址、電話號碼及電子郵件帳號。圖：pixabay

谷歌公司（Google）已經開始接受用戶所提要求，可在搜尋結果網頁上移除個人住址、電話號碼及電子郵件帳號，這是Google在隱私和資訊使用之間最新的政策立場轉變。

全世界使用最多的搜索引擎Google 日前表示，遵照愈來愈多用戶的要求，並依據個資存取所構成威脅的因應規範變動，Google將在全球擴大執行移除政策。

Google搜索引擎全球政策負責人蜜雪兒．張（Michelle Chang，音譯）在法新社獨家專訪時表示：「研究告訴我們，用戶視為敏感的可識別個資已經增加，用戶日益無法容忍這些內容上網。」

目前Google同意移除者，只限於分享個資招致某種威脅以及付費請求移除的網頁。

近年來Google每年都會接到數萬項要求，能獲Google同意者約占13%。蜜雪兒．張表示，在擴大移除下，她預期能獲Google同意的比例將會增加。新政策也容許移除秘密登入認證資料的連結。

以往Google的政策只容許取下與色情有關的搜尋結果，在歐洲還可以取下「不準確、不適當、無關聯或過多的」個人資訊。去年，Google開始允許移除未成年人的照片。

蜜雪兒．張表示，Google在個資政策下衡量用戶所提要求時，會力求保留資料可用性以維護公眾利益；同時「似乎是政府官網或官方來源的公開紀錄之一」等資訊也不會移除。

Google表示，通常接到用戶要求後，會在幾天內答覆。

Google 個資 蜜雪兒

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