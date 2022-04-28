巴西原始森林 2021年消失150萬公頃 居全球之首

巴西亞馬遜地區的「土地退化」情況愈發嚴重。（美聯社）

根據獨立森林監控網絡「全球森林觀察」（Global Forest Watch）今天公布的數據指出，2021年全球消失的原始森林總面積375萬公頃，40%位於巴西 。

隸屬世界資源研究所（World Resources Institute）的「全球森林觀察」指出，去年巴西消失的原始熱帶森林面積約150萬公頃，在全球居冠，主要位於北部地區；其次依序為剛果民主共和國、玻利維亞、印尼 和秘魯。

原始森林具有更多的物種多樣性，儲存更多的碳，被認為對應對氣候變化至關重要。

報告指出，近年來巴西原始森林的流失率一直居高不下，因火災引起的消失面積因野火失控程度而異，最近一次較嚴重的森林大火是2020年發生在亞馬遜 和大沼澤（Pantanal）的大火。

世界資源研究所林業、農業和土地利用主任澤爾比尼（Fabíola Zerbini）表示，巴西原始森林的消失令人擔憂。

澤爾比尼指出，亞馬遜熱帶雨林正失去從乾旱等干擾中恢復的能力，若超過某個臨界點，森林砍伐、氣候變化和火災之間的相互作用可能導致大面積地區發生不可逆的轉變，大部分雨林在幾十年內將變成稀樹草原，對生物多樣性和氣候產生影響。

根據「全球森林觀察」的數據，巴西目前擁有全球約1/3的熱帶森林，自2016年以來，原始森林消失率一直保持在每年100萬公頃以上。

澤爾比尼指出，玻利維亞、秘魯和哥倫比亞等南美國家在2021年共消失約60萬公頃的原始森林，雖然每個國家都有它的特點，但多數與亞馬遜熱帶雨林的大量森林砍伐有關。