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美軍二戰進攻義大利 偷吃她的生日蛋糕 77年後終於歸還

記者胡玉立／綜合報導
駐義大利美軍28日為梅里·米恩慶祝90歲大壽，同時也算「歸還」1945年美軍吃掉她在13歲時的生日蛋糕。(美聯社)
駐義大利美軍28日為梅里·米恩慶祝90歲大壽，同時也算「歸還」1945年美軍吃掉她在13歲時的生日蛋糕。(美聯社)

美軍在1945年二次大戰攻入義大利維琴察(Vicenza)時，曾有士兵偷吃掉女童梅里·米恩(Meri Mion)的生日蛋糕，如今在事隔77年後，美軍終於把生日蛋糕「歸還」目前已年滿90歲的米恩。

1945年4月28日米恩13歲，那天正是二次大戰德軍撤退前的最後一役；飢餓的美軍進入維琴察時，當地義大利人民拿出水酒麵包歡迎；但米恩媽媽親手為米恩烤好、在窗檯上等著放涼的生日蛋糕，也被當年第88步兵師和第91步兵師的士兵順便吃了。

77年後，米恩在駐義大利美軍及鄰居親人環繞、為她唱生日快樂歌的歡樂氣氛下，一邊擦著眼淚、一邊收下了美軍誠意歸還的大蛋糕。心情又驚又喜的米恩，不斷說著「媽媽咪呀！」和「謝謝」。

美軍駐義大利部隊發出聲明指出，77年前，德國士兵撤退那個晚上，米恩和母親躲在聖彼得村(San Pietro)農場閣樓裡，德軍還曾向他們的房子開槍；當米恩在她13歲生日早晨醒來時，美軍士兵已在附近。

美軍沿著主幹道進入維琴察時，感激的義大利人用水酒和麵包招待美國大兵；但他們顯然也把米恩母親為米恩準備的生日蛋糕享用了。

美軍駐義大利指揮官戈姆拉克(Matthew Gomlak)28日於賈爾迪尼薩爾維(Giardini Salvi)舉行的簡短儀式中表示，「維琴察人民的熱烈歡迎一直持續到今天。只不過，當美國士兵順手拿了米恩的生日蛋糕時，她的快樂變成了失望」。

根據紀錄，77年前的那場戰役，88步兵師士兵與德軍作戰時，天空灰濛、還有暴風雨；數輛美國坦克被摧毀，至少19名美軍士兵死傷。

最近幾個月，駐軍工作人員與美國國家檔案館合作尋找昔日戰鬥圖片和影片，並在這場紀念維琴察人民與美軍友誼源起的儀式上展示。

以貴賓身分參加這場儀式的米恩，感謝美國人這麼多年來一直惦記著她，還在77年後送還了她的生日蛋糕。她說：「明天，我們會吃掉那個蛋糕，我的家人會記得這美好的一天，我也永遠不會忘記。」

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