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85歲教授愛上跑步 6度參加賓州接力賽

編譯柯立偉／綜合報導
賓州費城拉薩爾大學執教長達51年、高齡85歲的金融學教授布赫，今年第六度參加賓州接力賽。(拉薩爾大學官網)
賓州費城拉薩爾大學執教長達51年、高齡85歲的金融學教授布赫，今年第六度參加賓州接力賽。(拉薩爾大學官網)

賓州費城拉薩爾大學(La Salle University)執教長達51年、高齡85歲的金融學教授布赫(Josh Buch)今年第六度參加賓州接力賽，他雖然不是史上最年長的參賽者，但以高齡組跑者而言，他的體能及參賽的毅力以及作為所有跑者中唯一一位尚未退休的參賽者，讓布赫成為關注的焦點。

布赫表示，他參加比賽不是為了贏，而是想要擁有一個「健康的生活」；他說：「每當完成比賽時，不論結果成敗如何，我都會和戰友一同在跑道上擁抱慶祝；只要我還健康，我就會繼續跑步也繼續教書，我生活最大的意義就是『最大程度地使用自己的頭腦與身體』。」

賓州接力賽承辦人員費爾頓(Phil Felton)對於布赫對跑步的熱誠感到印象深刻，表示布赫總是每年開放比賽報名後第一批報名的參賽者之一；費爾頓說：「布赫對於跑步真的很執著、很熱誠。」

談到愛上跑步的原因，布赫表示2015年他與朋友打網球時，朋友看到他在網球場上移動的速度後認為他可以試試看參加100公尺短跑接力賽；雖然布赫有意參加，但因不曾受過系統性的田徑訓練，無法繳交「計時紀錄證明」，於是便轉向也在拉薩爾大學執教的田徑教練彼德森(Tom Peterson)。

彼德森表示，布赫曾說過他上次接受系統性的田徑訓練已是1954年讀高中的時候，所以他一開始覺得太瘋狂，一直向布赫確認為什麼認為自己能夠跑步；最終布赫以18.2秒的成績跑完100公尺，對於一個高齡者而言，這是非常優異的成績，因此才同意幫他寫推薦信，讓布赫得以參加比賽並正式成為他的教練。

彼德森說：「布赫可以說是我們學校的傳奇人物，永遠精神奕奕，常說『重點不是什麼時候休息，而是還能進步多少』，這樣的態度正是布赫最大的特質。」

賓州 費城 退休

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