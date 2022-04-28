85歲教授愛上跑步 6度參加賓州接力賽

賓州費城拉薩爾大學執教長達51年、高齡85歲的金融學教授布赫，今年第六度參加賓州接力賽。(拉薩爾大學官網)

賓州費城 拉薩爾大學(La Salle University)執教長達51年、高齡85歲的金融學教授布赫(Josh Buch)今年第六度參加賓州接力賽，他雖然不是史上最年長的參賽者，但以高齡組跑者而言，他的體能及參賽的毅力以及作為所有跑者中唯一一位尚未退休 的參賽者，讓布赫成為關注的焦點。

布赫表示，他參加比賽不是為了贏，而是想要擁有一個「健康的生活」；他說：「每當完成比賽時，不論結果成敗如何，我都會和戰友一同在跑道上擁抱慶祝；只要我還健康，我就會繼續跑步也繼續教書，我生活最大的意義就是『最大程度地使用自己的頭腦與身體』。」

賓州接力賽承辦人員費爾頓(Phil Felton)對於布赫對跑步的熱誠感到印象深刻，表示布赫總是每年開放比賽報名後第一批報名的參賽者之一；費爾頓說：「布赫對於跑步真的很執著、很熱誠。」

談到愛上跑步的原因，布赫表示2015年他與朋友打網球時，朋友看到他在網球場上移動的速度後認為他可以試試看參加100公尺短跑接力賽；雖然布赫有意參加，但因不曾受過系統性的田徑訓練，無法繳交「計時紀錄證明」，於是便轉向也在拉薩爾大學執教的田徑教練彼德森(Tom Peterson)。

彼德森表示，布赫曾說過他上次接受系統性的田徑訓練已是1954年讀高中的時候，所以他一開始覺得太瘋狂，一直向布赫確認為什麼認為自己能夠跑步；最終布赫以18.2秒的成績跑完100公尺，對於一個高齡者而言，這是非常優異的成績，因此才同意幫他寫推薦信，讓布赫得以參加比賽並正式成為他的教練。

彼德森說：「布赫可以說是我們學校的傳奇人物，永遠精神奕奕，常說『重點不是什麼時候休息，而是還能進步多少』，這樣的態度正是布赫最大的特質。」