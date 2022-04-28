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7歲男孩髮型被笑像英相強生 被弟弟「動刀」後悲劇了

聯合新聞網／綜合報導
英國地鐵報報導，一名7歲男孩喬治-亨利的髮型（右圖）因被媽媽比喻為英國首相強生（中圖）的後代，在某天找才6歲的弟弟剪頭髮，卻發生「悲劇」（左圖）。（取材自臉書）
英國地鐵報報導，一名7歲男孩喬治-亨利的髮型（右圖）因被媽媽比喻為英國首相強生（中圖）的後代，在某天找才6歲的弟弟剪頭髮，卻發生「悲劇」（左圖）。（取材自臉書）

英國地鐵報報導，一名7歲男孩喬治-亨利（George-Henry）的髮型因被33歲的母親凱莉·丹頓（Karly Denton）比喻為英國首相強生（Boris Johnson）的後代，在某天媽媽洗澡時的「改變」後卻悲劇了。

喬治-亨利請求母親讓他留長髮兩年，在母親同意後八個月，喬治已留著一頭極為自然的金髮流蘇，原本希望將頭髮留長，並設計成「男人髮髻」，這意味著還得忍受一年多的尷尬生長階段。母親透露，喬治的頭髮，在每天一早起床時總會不斷落在臉上，讓喬治備受困擾。母親還說，這個髮型現在很像英國首相強生，喬治原本極力否認，但母親卻堅持：「的確如此」。強生在上任之初，也曾因凌亂的頭髮，受到媒體熱議。

一天早上，凱莉對喬治說，他的頭髮已經長到了「實際上看起來不錯的階段，可以修剪和整理」時，喬治便趁著媽媽洗澡時，拿來一把工藝剪刀，要求6歲的弟弟法蘭基-詹姆斯（Frankie-James），在他一抬頭就幫他剪下，還要求他一邊剪頭髮，一邊豎起頭髮。未料弟弟失手，將哥哥的頭髮其中一邊剪到邊緣線上。

原本喬治還沒看鏡子，邊玩弄著新髮型邊走到浴室來，還先遮住頭髮告訴母親已經剪了。凱莉挪走喬治的手後大喊：「老天，你做了什麼？」還讓她忍不住笑出來。隨後媽媽拿來鏡子，喬治看到弟弟幫忙剪髮的結果後，竟哭紅雙眼，感到非常難過。剪髮失誤已成定局後，凱莉將喬治的頭髮打蠟來掩蓋這個錯誤，直到它再次長出來。

凱莉將兒子被弟弟剪後的髮型照上傳臉書，受到網友熱情回響，不少父母也透露自己的孩子，也曾經遇到過「剪髮災難」。

英國 地鐵 臉書

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