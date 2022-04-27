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新娘出嫁 車窗丟出「長槍」引網驚呼：不好惹

聯合新聞網／綜合報導
一名新娘出嫁以丟長槍取代丟扇儀式，引發網友熱議。（取材自臉書）
一名新娘出嫁以丟長槍取代丟扇儀式，引發網友熱議。（取材自臉書）

新娘「丟扇子」是中式婚禮的傳統習俗之一，具有丟掉壞脾氣的寓意。不過，近來年輕人不再拘泥於特定形式，丟的東西也愈來愈多元，過往就有新娘因新郎家中開電器行改丟「冷氣」，近日又有新人突發奇想，丟出一把自動步槍AK47，令網友直呼：「這脾氣真的有夠大。」

一名網友於臉書社團「爆料公社二館」分享新婚喜悅，並附上一段婚禮影片，只見身穿白紗的新娘探出車窗，從禮車中拋出一把褐色長槍，配文寫道「老婆的脾氣威力有多大，看丟什麼就知道，我們不丟扇子，丟AK47，結婚後希望脾氣減少一半就好，不奢求完全沒有」。

實際上，傳統的丟扇有兩層含義，一是象徵新娘與娘家「散」去，祝福女兒出嫁後不會離婚回家，二是扇的閩南語發音與「性」相似，期許新娘婚後能「放性地」（放下壞脾氣）。因此，丟長槍也意味著新娘的脾氣猶如長槍般砲火猛烈。

許多網友被該影片逗得幽默回應，「車裡的火箭筒、手榴彈、地雷都還沒丟，多保重喔」、「祝您依舊活著～平安～」、「恭喜撿到槍」、「只丟槍，沒丟子彈」、「就這脾氣，老公要好好伺候」、「我想應該不只一把？」。

網友們更爭相出謀畫策，討論下次要丟什麼才夠厲害，「請支援火箭筒」、「看來再過不久應該會有丟雄二或雄三飛彈的」、「下次看有沒有人丟大砲的」、「應該丟坦克」、「可以考慮丟手榴彈」、「丟個核彈吧，沒人敢贏你」。

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