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男友媽幫全家買頭等艙 只給女友經濟艙…她暴哭怒走人

聯合新聞網／綜合報導
一名英國女子傷心表示，男友父母邀請她和男友一家人一起去墨西哥度假，費用全部他們買單，但到了機場才發現，男友媽媽幫自己家人全部買頭等艙，唯獨自己是經濟艙。示意圖非當事人。（取材自Pexels）
一名英國女子傷心表示，男友父母邀請她和男友一家人一起去墨西哥度假，費用全部他們買單，但到了機場才發現，男友媽媽幫自己家人全部買頭等艙，唯獨自己是經濟艙。示意圖非當事人。（取材自Pexels）

當能和另一半的家人去度假的時候，多少會覺得這段關係前進了一大步。但有一名英國女子傷心表示，男友父母邀請她和男友一家人一起去墨西哥度假，費用全部他們買單，但到了機場才發現，男友媽媽幫自己家人全部買頭等艙，唯獨自己是經濟艙，地勤見狀奉勸她一句話，讓她當場清醒，立刻和男友分手。

英國鏡報報導，英國女子在社群網站Reddit上發文分享，男友媽媽貝琪(Becky)從她們交往到現在，其實對她都不太友善，常常酸言酸語，不時貶低她父母是藍領階級，也鄙視她從是護理人員的工作。日前男友父母出錢，打算帶他們全家跟她一起去墨西哥度假。

當天到了機場後，女子才發現男友媽媽一家7人都是坐頭等艙，只有她一個人是經濟艙，貝琪還說「反正妳也習慣坐經濟艙，這次又有免費機票，妳應該要感激。」，她當下強忍淚水，看著男友一家人去排頭等艙貴賓通道，自己則落寞的走進經濟艙人龍中排隊。

「我不得不在排隊過程中忍住不哭」，女子在櫃檯前，因為行李超重，必須要支付超重費用，此時男友與他們一家人沒有任何要幫忙的意思，當女子要付行李超重費用時，甚至貝琪還露出得意的臉，女子見狀終於忍受不住，把氣發在地勤身上，開始哭泣。

地勤馬上安慰女子，並勸告「不要和那個家族一起去旅行，他們瞧不起妳」，女子聽完後拿著行李就轉身離開隊伍，「我對自己受到的待遇相當沮喪」，並且向男友哭訴，但男友完全沒有覺得媽媽哪裡有錯，女子當場氣炸決定分手，後來前男友甚至還責備她在最後一刻反悔走人，浪費大家的時間和金錢。

網友見狀也表示能理解為什麼女子會做出這樣的反應，「地勤說的沒錯，如果妳上了飛機，整個假期都會受到這樣的對待，為自己挺身而出絕對是正確的決定」、「妳在男友的關係上浪費了足夠多的時間，他還不為妳挺身而出」、「擺明看不起妳，何必給她好臉色看」、「男友根本是媽寶」。

英國 墨西哥 機場

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