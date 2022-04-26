汽車拋錨受困森林6天 加州婦靠「吃優格和雪」獲救

一名婦女在加州北部偏遠森林的一輛拋錨的汽車中滯留了六天之久，期間她只靠吃優格和雪維生，最終成功獲救。（美聯社）

一名婦女在加州 北部偏遠森林的一輛拋錨的汽車 中滯留了六天之久，期間她只靠吃優格和雪維生，最終成功獲救。

衛報報導，現年52歲的古勒特（Sheena Gullett）和48歲的朋友洛尼奇（Justin Lonich）日前在當地44號高速公路旁上開車前往一個小型聯合社區「Little Valley」，不過期間他們的車輛陷入雪中，最終只能在車裡過夜，沒想到車子電瓶到早上時已經沒電。

原本兩人試圖走到高速公路上，但古勒特因為靴子鞋底脫落而行動緩慢，隨後洛尼奇也無法在大雪中找到她，所以古勒特只能尋求庇護 並生起篝火，隔天雖然古勒特找到了一條碎石路但仍不得不在那過夜。時間來到，洛尼奇終於走到高速公路並搭便車前往鄰近小鎮，他立刻回報古勒特受困的消息。

隨後警方展開地面搜索，當天氣晴朗時也進行空中搜索。據當局稱，古勒特透露在獲救前幾天，她有看到一架直升機從頭頂飛過，但由於森林茂密所以機上人員並未注意到她，時隔六天才由一名警長發現古勒特的車。

古勒特在受困的六天裡平均分配身上的六包優格，並吃雪充飢，縱使獲救時她一時情緒化，但身體狀況還好，目前已經回家休養。