狗狗歪頭看你是裝傻還賣萌？研究：聰明犬更常見這動作

研究指出聽懂物體名稱的狗狗更常出現歪頭動作。（取材自pixabay）

你家的狗狗也會歪著頭看你，讓你覺得牠好像是在賣萌嗎？

關於狗狗歪頭有很多說法，常見的像是狗狗歪頭是為了調整耳朵和視線角度，好讓聽覺和視覺更加清楚。而一項發表在《動物認知》期刊上的科學研究，則進一步發現「歪頭」這個動作或許有其他意涵。

研究者發現狗狗歪頭的情況，通常出現在聽主人說話的時候，因此假設狗狗歪頭是與大腦認知、注意力有關聯。研究團隊將40隻狗作為觀察對象，並將牠們分為「能分辨物體名稱的聰明狗狗」以及「記不住物體名稱的普通狗狗」，聰明的狗狗能聽得懂「繩子」、「球球」或是「瓶子」的差異。

在相同訓練方式下，研究人員發現聰明的狗狗有43%的時候會歪頭，但普通狗狗只有2%時間會出現歪頭的行為。所以他們認為，狗狗歪頭很可能是牠們正在思考主人下達的指令，將名稱與記憶中的物體畫面做連結，是一種專注聽主人說話的表現。

然而研究者也表示，這項研究對於狗狗認知還處於早期階段，像是他們仍無法解釋為何普通的狗就算聽不懂物體名字，卻也會出現歪頭的行為。若未來有更多專家研究，飼主們又能更進一步理解毛小孩行為所代表的意義了。