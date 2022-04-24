地球減壓不能等 TNT、Canada Goose力推環境友善服飾

The North Face就與加州的服裝公司Online Ceramics合作，以為「地球減壓」的概念，推出紀念印花系列服飾。圖／The North Face提供

在推出新產品時，同時懷抱永續精神，已經是各個品牌的標準作業。在今年的「世界地球日」之時，The North Face（簡稱TNF）就與加州 的服裝公司Online Ceramics合作，以為「地球減壓」的概念，推出紀念印花系列服飾。而同屬機能品牌的Canada Goose既提出新的永續報告之外，還供了以回收物料製成的Kind Fleece羊毛抓絨系列服裝，希望為友善環境盡心力。

TNF與Online Ceramics的聯名系列設計，靈感來自70年代加州攀岩文化，服裝選用永續環保布料加上復古圖形，將對自然的敬意，呈現於細節設計上。整個系列除了呈現懷舊氣息之外，TNF還把對於環境保護的想法，化作標語或符號，裝飾在T恤、褲款和配件，加上年輕有趣的設計元素和配色，創造令人身心愉悅的視覺效果。不僅延續「探索永不停止」的品牌精神，也承擔著「為地球減壓」的企業責任，身體力行詮釋「探索亦有所為」的重要使命。

而以鵝絨服裝聞名的Canada Goose設定目標於今年底前停止在生產過程中使用毛皮，還打造了友善環境的Kind Fleece羊毛抓絨系列。其原料62%來自再生羊毛製成布料，搭配木材萃取而成TENCEL™ Lyocell纖維，以及萃取玉米糖漿為原料製成的Sorona®纖維組合，提供低環境負擔，又保有柔軟舒適的觸感面料。還呼應自然，透過淺灰色、霧灰色、深灰色和極白色來點綴，減少對環境的影響，且同時保有品牌的奢華與機能。