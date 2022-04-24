我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日出動護衛艦搜救失聯觀光船 尋獲10人確認死亡

上海封城短片「四月之聲」遭刪 作者稱仍正常居家

地球減壓不能等 TNT、Canada Goose力推環境友善服飾

記者曾智緯／即時報導
The North Face就與加州的服裝公司Online Ceramics合作，以為「地球減壓」的概念，推出紀念印花系列服飾。圖／The North Face提供
The North Face就與加州的服裝公司Online Ceramics合作，以為「地球減壓」的概念，推出紀念印花系列服飾。圖／The North Face提供

在推出新產品時，同時懷抱永續精神，已經是各個品牌的標準作業。在今年的「世界地球日」之時，The North Face（簡稱TNF）就與加州的服裝公司Online Ceramics合作，以為「地球減壓」的概念，推出紀念印花系列服飾。而同屬機能品牌的Canada Goose既提出新的永續報告之外，還供了以回收物料製成的Kind Fleece羊毛抓絨系列服裝，希望為友善環境盡心力。

TNF與Online Ceramics的聯名系列設計，靈感來自70年代加州攀岩文化，服裝選用永續環保布料加上復古圖形，將對自然的敬意，呈現於細節設計上。整個系列除了呈現懷舊氣息之外，TNF還把對於環境保護的想法，化作標語或符號，裝飾在T恤、褲款和配件，加上年輕有趣的設計元素和配色，創造令人身心愉悅的視覺效果。不僅延續「探索永不停止」的品牌精神，也承擔著「為地球減壓」的企業責任，身體力行詮釋「探索亦有所為」的重要使命。

而以鵝絨服裝聞名的Canada Goose設定目標於今年底前停止在生產過程中使用毛皮，還打造了友善環境的Kind Fleece羊毛抓絨系列。其原料62%來自再生羊毛製成布料，搭配木材萃取而成TENCEL™ Lyocell纖維，以及萃取玉米糖漿為原料製成的Sorona®纖維組合，提供低環境負擔，又保有柔軟舒適的觸感面料。還呼應自然，透過淺灰色、霧灰色、深灰色和極白色來點綴，減少對環境的影響，且同時保有品牌的奢華與機能。

The North Face與Online Ceramics聯名合作系列上衣。圖...
The North Face與Online Ceramics聯名合作系列上衣。圖／The North Face提供
The North Face與Online Ceramics聯名合作系列帽款。圖...
The North Face與Online Ceramics聯名合作系列帽款。圖／The North Face提供
Canada Goose設定目標於今年底前停止在生產過程中使用毛皮，還打造了友善...
Canada Goose設定目標於今年底前停止在生產過程中使用毛皮，還打造了友善環境的Kind Fleece羊毛抓絨系列。圖／Canada Goose提供

加州

上一則

明州13歲男孩將「大學畢業」 已錄取物理博士班

延伸閱讀

補好臭氧層破洞、救瀕危生物 全球免於第6次「大滅絕」

補好臭氧層破洞、救瀕危生物 全球免於第6次「大滅絕」
黃敏儀揭幕新壁畫 傳達社區多樣性及團結精神

黃敏儀揭幕新壁畫 傳達社區多樣性及團結精神
回地球後第一條朋友圈 神舟13航天員王亞平：出差回家 半年不易

回地球後第一條朋友圈 神舟13航天員王亞平：出差回家 半年不易
太空工作生活183天 中國3名太空人順利返回地球

太空工作生活183天 中國3名太空人順利返回地球

熱門新聞

有些人在情感裡，越是沈默，反而越能激起異性的興趣。圖／摘自Pexels

越不愛說話、桃花越旺的3星座 牡羊居然也上榜

2022-04-22 18:09
一名男網友被中國籍前女友要求復合結婚，對方父母提出3個結婚條件。情境示意圖。圖／Ingimage

中國富家女飛台求娶 他見3條件頻說對不起：我配不上

2022-04-21 19:50
中國一名網紅生13年生7胎。(取材自抖音)

「老公智商140、我顏值高」她13年生7胎：不生浪費基因

2022-04-21 01:28
特斯拉執行長馬斯克雖是當今地表最有錢的人，但他連自己的家都沒有。路透

馬斯克貴為全球首富卻居無定所 原來都在友人家過夜

2022-04-18 07:39
4月15日，法國巴黎德魯奧拍賣行舉辦了一場亞洲藝術品拍賣會，清乾隆皇帝獅鈕碧玉璽在拍賣行展出並進行拍賣。一名中國藏家最終以72萬歐元（約合78萬美元）競得。中新社

乾隆皇帝玉璽 中國藏家以78萬美元拍得

2022-04-18 13:12
亨利湯瑪斯因「外星人」走紅。取材自IMDb

ET小男主角40年後變這樣 不鼓勵自己小孩當藝人

2022-04-23 01:31

超人氣

更多 >
華裔男童手術拔牙 變植物人…缺氧腦死 依賴呼吸器維生

華裔男童手術拔牙 變植物人…缺氧腦死 依賴呼吸器維生
大亨之戰 馬斯克槓上比爾蓋茲 原因是這個

大亨之戰 馬斯克槓上比爾蓋茲 原因是這個
太害羞…珍妮佛洛佩茲被傳要求小班 1周至少「做」4次

太害羞…珍妮佛洛佩茲被傳要求小班 1周至少「做」4次
紐約森林小丘棄屍案兇手為非法移民 帶血靴子成破案關鍵

紐約森林小丘棄屍案兇手為非法移民 帶血靴子成破案關鍵
道瓊崩跌近1,000點嚇壞投資人 唯靠超級財報周來收驚

道瓊崩跌近1,000點嚇壞投資人 唯靠超級財報周來收驚