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明州13歲男孩將「大學畢業」 已錄取物理博士班

中央社／明尼阿波利斯市24日綜合報導
今年13歲的譚納將在明尼蘇達大學畢業。(取材自臉書)
今年13歲的譚納將在明尼蘇達大學畢業。(取材自臉書)

來自明尼蘇達州的13歲男孩譚納很快將獲得大學學士學位，他主修物理、輔修數學，並已被明尼蘇達大學物理博士班錄取。

譚納（Elliott Tanner）在明尼蘇達大學的平均成績保持在3.78分，他參與大學部研究時還輔導同學。他想成為高能理論物理學家，最終成為大學的物理學教授。

他說：「我對物理有驚人的熱情，這是我最喜歡做的事情之一。」

譚納的媽媽蜜雪兒‧譚納（Michelle Tanner）說，譚納從3歲就開始閱讀和算數學。經過幾年在家自學和兩年完成高中課程，他9歲上大學。

蜜雪兒‧譚納說：「聽過譚納故事的人說，他不可能是個孩子，或者他長得太快了。但他仍然是個孩子，唯一的不同是他在另一棟大樓上學。」

除了即將畢業外，他還被明尼蘇達大學的物理學博士班錄取。他的父母現正想辦法支付這筆費用。

蜜雪兒‧譚納說：「我們只是試著探索我們所有的選項，卻走入死胡同。包括試著申請任何獎學金、助學金，但我們沒有成功。」

目前，蜜雪兒‧譚納已在贊助網站GoFundMe上架專案，希望支持兒子的網友能資助他的學費。

蜜雪兒 明尼蘇達州 GoFundMe

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