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加州24歲模特兒「找醫師絕育」成功 她開心喊：不後悔

聯合新聞網／綜合報導
24歲的模特兒菈姆琪接受絕育手術，她表示「為自己的決定感到開心」。(取材自Instagram@abbysworldsastage)
24歲的模特兒菈姆琪接受絕育手術，她表示「為自己的決定感到開心」。(取材自[email protected])

加州一名年僅24歲的模特兒菈姆琪（Abby Ramsay）日前宣布，自己完成了絕育手術，她很開心能夠不再藉由避孕措施來免於受孕，儘管面對不少人的批評，她也絲毫不在意，並告訴媒體「我對自己的決定感到高興」。

根據「每日星報」報導指出，菈姆琪身兼模特兒與演員，她近日透露自己找了6年，終於找到一位肯幫她進行「輸卵管結紮」與「子宮內膜消融術」的醫師，她自述小時候在高度宗教化的環境長大，就讀教會學校，師長常常和學生宣揚要建立家庭，母親也從小教導她「要生兒育女，成為一位好媽媽」。

但菈姆琪指出，從她16歲的時候，就不認同師長與母親對家庭的看法，她認為女性不一定要生育，自己也不想要負擔養育孩子的責任，還有一點重要考量，是因為家族有「卵巢癌」的病史，她不想要自己有罹癌風險，也不希望將這種潛在基因遺傳給下一代，讓孩子跟著她受苦，因此她在19歲就出現了「絕育」的想法。

有些人質疑菈姆琪施行絕育手術太過極端，但她認為這項決定是很正確的，也為這個決定感到高興，她表示「這是可以一次解決問題的方法」，而且她男友庫爾特（Kurt）也十分支持，並陪伴她從手術到康復的過程，菈姆琪表示「我跟男友很早就談論好孩子與人生目標等大事了。

面對網路上接踵而來的批評，菈姆琪指出「我平常是很敏感的人，但對於他們批評我絕育手術的事情，我一點也不在意」。

菈姆琪家中有卵巢癌的家族史，進行絕育的話能夠避免把遺傳病遺傳給下一代，而她的男友...
菈姆琪家中有卵巢癌的家族史，進行絕育的話能夠避免把遺傳病遺傳給下一代，而她的男友男友庫爾特也支持。(取材自[email protected])

手術 加州

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