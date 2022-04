楊紫瓊把自己在電影中的廚師造型和「辛普森家庭」的媽媽美枝造型放在一起,藍色高帽和美枝的藍色頭髮非常相似。(取材自Instagram)

由楊紫瓊主演的「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)應該是最近最受網友熱議的電影 了,片中各種跳脫既定邏輯的瘋狂設定搭配致敬許多經典香港 電影的橋段,讓觀眾看得是超級過癮,爛番茄指數 甚至高達97%,好評連連。

電影描述了不同宇宙中的人物,楊紫瓊在其中某個宇宙中是一名廚師,部分劇情還特別致敬動畫「料理鼠王」(Ratatouille)。她穿上廚師制服搭配藍色高帽,看起來非常專業。不過她本人昨日在Instagram分享了一張有趣的對比照,把自己的廚師造型和「辛普森家庭」的媽媽美枝造型放在一起,藍色高帽和美枝的藍色頭髮非常相似,照片裡的她還特別模仿美枝的嘴巴形狀,俏皮又可愛,她還搭配了「讓我們跳到辛普森宇宙吧!」的文字,呼應電影中的多重宇宙設定。

楊紫瓊這次在戲中因為「多重宇宙」的劇情安排總共嘗試了像是你我鄰居的地方媽媽、參與首映會的女星、青澀女學生、功夫高手等角色,無論是狀態的轉換或造型變化,都非常精彩,讓人見識到她厲害的演技和搞笑能力。