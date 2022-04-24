小六女童拉小提琴給動物聽 黑猩猩想探頭看樂譜

小六女童到高雄壽山動物園拉小提琴給動物聽，黑猩猩「莉忠」爬上高處想偷看琴譜。（記者林巧璉／翻攝）

台灣高雄壽山動物園 力拚9月底完工開園，園區原本應該是充滿施工聲不斷，傳出優雅樂聲。原來是就讀博愛國小六年級的王姓女童自願到動物園拉小提琴給動物聽。黑熊「波比」跟著旋律點點頭，白手長臂猿「貝貝」隨著音樂盪來盪去，「Yoyo」則靜靜的聆聽。紅毛猩猩「阿宏」看到窗邊有人在拉琴，僅在遠處觀望；黑猩猩「莉忠」則是爬上高處想偷看琴譜。

動物園主任莊絢智說，紅毛猩猩、黑猩猩、台灣黑熊、白手長臂猿、犀牛、駱駝、法拉貝拉迷你馬與鴯鶓等動物對於弦樂演奏的各種反應相當有趣，也展現不同程度的音樂素養。雖然黑猩猩「莉忠」想看樂譜，但因為距離太遠，無法達陣。

小六女童到高雄壽山動物園拉小提琴給動物聽，白手長臂猿 「Yoyo」聆聽提琴演奏。（記者林巧璉／翻攝）

小六女童到高雄壽山動物園拉小提琴給動物聽，駱駝「強強」探頭望向琴聲處。（記者林巧璉／翻攝）

在搖滾區的犀牛「犀奇」和「寶寶」一改外界「對牛彈琴」的認知，仔細一看會發現犀奇的耳朵會隨著音樂晃動。同在搖滾區的駱駝，彷彿喚醒音樂細胞，探頭望向琴聲處，讓人會心一笑。法拉貝拉迷你馬，以及隔壁鄰居鴯鶓，也充分展現音樂天賦，陶醉在弦樂聲中。

王姓女童也是說故事志工的孩子，為陶冶工程期間的動物性情，特別商請園方讓她在國小畢業前能為動物們演奏《奇異 恩典》等樂曲，作為送給動物們的首場琴音禮物。園方說，動物園弦樂曲初登場，從古典音樂到流行歌曲，再以經典老歌作為安可曲，多元曲風讓動物很有感。

小六女童到高雄壽山動物園拉小提琴給動物聽，犀牛「犀奇」耳朵隨著音樂晃動。（記者林巧璉／翻攝）

小六女童到高雄壽山動物園拉小提琴給動物聽，紅毛猩猩「阿宏」在遠處觀望。（記者林巧璉／翻攝）

中山大學生物科學系張學文教授表示，目前已經有許多牧場給豢養的牛隻聆聽音樂，不僅讓乳牛心情放鬆，也能增加產乳量；而在家禽方面，聽舒緩音樂的雞，心情會變好，飼料會吃得比較多，使得雞隻長得比較快、產蛋量也增加。此外，研究也顯示，給有癲癇的老鼠聽音樂，這些老鼠會更穩定，牠們在面對給與的測試任務，比起沒聽音樂的癲癇鼠，表現更好。張學文說，女童對動物演奏樂曲可探討動物在聆聽音樂後，是否會紓解對於周遭工程進行所造成的壓力。