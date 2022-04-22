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全球最高1家5口 平均203公分 身高加總跟網球場一樣長

編譯林梅婕／綜合22日電 
金氏世界紀錄最近公布全球身高最高的家族，是來自明尼蘇達州的特拉普一家人；他們的平均身高高達6呎8吋，等同於203.2公分，一家五口的身高加總相當於一座標準網球場的長度。(金氏世界紀錄網站)
金氏世界紀錄最近公布全球身高最高的家族，是來自明尼蘇達州的特拉普一家人；他們的平均身高高達6呎8吋，等同於203.2公分，一家五口的身高加總相當於一座標準網球場的長度。(金氏世界紀錄網站)

金氏世界紀錄(Guinness World Records)最近公布全球身高最高的家族，是來自明尼蘇達州的特拉普一家人(Trapp family)；他們的平均身高高達6呎8吋，等同於203.2公分，一家五口的身高加總相當於一座標準網球場的長度。

最高的成員是22歲的亞當(Adam)，他同時也是家族中年紀最輕的，身高高達7呎3吋，等於221.7公分，也是拉高家族平均身高的主要成員。

其次是27歲的大姐莎帆娜(Savanna)，身高是6呎8吋(203.6公分)，與父親史考特(Scott)的身高相同；接著是24歲的次女茉莉(Molly)，身高為6呎6吋(197.2公分)。

母親克瑞絲(Krissy)是家族中「最矮」的成員，但也有6呎3吋高(191.2公分)，與前NBA華裔球星林書豪身高相當。

特拉普一家起初於2020年12月，由骨科醫師安娜·蘇多(Anna Sudo)為他們量測身高；當時為了能準確地為亞當量測，蘇多還得爬上梯子。

每位家族成員都是在同一天分別量測三次身高，每次都必須量站立和平躺的長度；將六次量測的數字加總後平均，才得出最準確的身高。

極具身高優勢的特朗普家族，所有成員都曾在大學時被延攬進入籃球或排球的校隊；但他們也抱怨一些不為人知的壞處，例如買衣服很難找到尺寸，或是很難擠進標準型的車子。

莎帆娜就說，光是自己的鞋子就必須穿到16號、甚至還能塞進男性尺寸15號，有時候站得太快還容易暈眩；此外，自己的身高曾在一個月內暴增1.5吋(3.8公分)，讓她感到全身疼痛。

史考特則表示，自己一年級的身高就超過當時的老師，也很享受引人注目的感覺；亞當更形容，光是穿上褲子就比一般人還要費時。

骨科 林書豪 華裔

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