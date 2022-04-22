越不愛說話、桃花越旺的3星座 牡羊居然也上榜

有些人在情感裡，越是沈默，反而越能激起異性的興趣。圖／摘自Pexels

有些人相處起來，會覺得好像不太愛說話、不太好親近。但俗語說得好：「沈默是金」，一個喜歡沈默的人，其實也是一個優點。這些人在情感裡，越是沈默，反而越能激起異性的興趣。

水瓶座

一個可以讓人感到無聲、靜謐，也是一種無形的魅力，就是「冰山狀態」吧。水瓶座做人、做事都不會太招搖，也不會為了一己私欲而去搶奪爭吵，像微風吹拂沙龍的清新飄逸感。做人難免會感受到寂寞，要守得住自己的初心，耐得住寂寞，而水瓶座的心裡就是一片海。

在人與人交際裡面的水瓶座，時常保持優雅有氣質的一面，但別看水瓶座這樣，心中可藏著一份睿智，這樣的氛圍下，不知不覺中就贏得了別人的青睞，用絲毫不起眼的態度，反而點亮了自己的與眾不同。

摩羯座

摩羯座時常會讓人不知道該如何形容，時常感受到冷漠，但又讓人覺得摩羯有莫名吸引力。有時候摩羯座不想要說話，會讓人產生一種捉模不透的氣質，讓人不敢主動招惹，因此也會得到周邊人的尊重。

摩羯座的沈默是金，不管是生活還是情感，與他相處時，都需要點聰慧跟靈氣，而這不是一味地活在自己的世界裡，而是做一些只感動自己的傻子。

牡羊座

大家一定沒猜到牡羊座吧！大部分人對於牡羊座的直觀，就是說話直接、有正義感，但牡羊座其實不是一個愛主動招事的星座，會讓牡羊座有強大的氣場足夠讓人敬畏，是踩到了正義線或導火線，不然牡羊座的沈默是會人感到害怕的。

不喜歡計較、大剌剌的個性，不管怎樣，都有勇氣去承擔，是一個非常懂得折磨自己的星座。但沈默的牡羊座，也同樣擁有智慧、了解處事，也明白沉默的魅力所在，在感情跟生活也活得游刃有餘。