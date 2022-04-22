孩子被網路霸凌卻不敢說 專家給爸媽3建議擺脫憂鬱

校園、網路霸凌都造成青少年巨大的身心傷害。青少年示意圖，圖中人物與新聞無關。本報資料照片

台灣青少年自殺率連續20年攀升，2020年統計，15至24歲的青少年自殺通報超過1萬人次，校園、網路霸凌 都造成青少年巨大的身心傷害，根據2022年1月發表於《學校健康期刊》的研究，遭網路霸凌的青少年，從事運動及接受社會支持，有助於降低心理健康 風險。專家呼籲，父母除了與孩子建立良好溝通互動，也要能覺察、接受及陪伴，讓孩子遇到問題時願意開口求助。

美國佛蒙特大學的學者根據2013年和2015年《疾病管制中心青少年風險行為監測系統》（YRBSS）的綜合數據，樣本包括13583名高中生，分析運動、悲傷、自殺意念和自殺企圖之間的關聯，由學生自我報告是否曾受霸凌，包括在校園被毆打、推擠、取笑或網路霸凌等，或兩者都有，同時比對這些學生每天從事60分鐘以上的運動天數。

結果顯示，受霸凌的學生每周只要有4天以上完成運動至少1小時，其悲傷和自殺企圖降低了23%。但值得注意的是，霸凌環境也影響不同結果，若在校園中被霸凌的學生，頻繁運動下顯著減少了悲傷、自殺意念和自殺企圖；但遭受網路霸凌的學生，即便頻繁運動，報告中並沒有顯著降低悲傷或自殺。

屏東科技大學休閒運動健康系教授徐錦興表示，運動基本上可視為紓壓，因運動過程中分泌多巴胺等激素，可讓人產生愉悅感，因此運動也被稱為是「憂鬱解藥」，青少年規律運動可以「肯定自我」、「重拾自尊」，尤其遭受霸凌的青少年，從運動中獲得肯定、讚美，可揮別長期遭受「貶抑」的自我概念，讓身心和身體一同向外伸展。

徐錦興說，若想幫助青少年從運動中提升自我價值，應避免在團體運動中遭遇另外的霸凌，可從建立基本運動能力著手，設定簡單的自我挑戰目標，如快走三圈操場、完成三公里跑步，或是一分鐘完成20次仰臥起坐等，若運動目標設定太高，無法達成或勉強完成，恐削弱未來運動的動機。

董氏基金會心理衛生中心教育推廣副主任戴怡君表示，經歷網路霸凌的青少年，常因丟臉、怕被責罵，或擔心被父母限制使用手機 ，上網不敢求助等，陷入低自尊、焦慮、憂鬱等情緒，提高藥物濫用及自殺風險。

戴怡君建議，父母除了和孩子保持良好溝通，要能「覺察」、「接受」與「陪伴」，當孩子受到網路霸凌，能及時察覺並給予適時協助支援，並接受孩子的情緒，不急著生氣或責罵、下指令，並陪著孩子面對，讓孩子感受到父母和自己站在一起，建立對父母的信任感。

戴怡君說，當孩子出現低自尊、憂鬱、失去自我價值等負面思考及語言，師長和父母可運用「二不一要」幫孩子跳脫負向情緒。「不要責怪自己」，告訴孩子這不是自己的錯，無論霸凌者說什麼或做什麼，都不該對自己感到羞恥。再則「不要沉溺負面情境」，如果霸凌言語或畫面在腦海中一遍又一遍地重播，將會使霸凌事件變得更糟。應該「要聚焦當下的感覺與生活」嘗試轉移注意力，為自己感到自豪，相信自己的獨特，提醒自己有很多美好的事情正在發生。