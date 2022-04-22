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黃金獵犬掉一堆毛 超狂飼主撿起來織成「狗毛圍巾」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名養了黃金獵犬的女飼主收集狗毛，編織出一條特殊的狗毛圍巾。 (影片截圖)
一名養了黃金獵犬的女飼主收集狗毛，編織出一條特殊的狗毛圍巾。 (影片截圖)

最近一部療癒影片在網路上瘋傳，一名女飼主家裡養了一隻黃金獵犬，她收集了自家狗狗掉的毛打成圍巾，全程DIY從無到有做出來的功力令不少網友相當吃驚。

中國北京市一名周姓女子家中養了一隻黃金獵犬，她每次幫狗狗梳毛總是可以獲得非常多的狗毛，尤其是在換毛季節更是如此，或許是獲得國外一些毛爸媽把貓狗毛回收再利用的巧思所啟發，她也決定把黃金獵犬的毛做成一條狗狗圍巾。

周女接受媒體採訪時表示，每次收集完狗毛之後都得洗乾淨，接著再好好曬乾，曬乾完之後還要把毛用針梳全部梳開，梳開之後再將狗毛勾上紡線錘慢慢轉，直到狗毛全部絞成一股毛線，等到做出毛線之後就可以開始打圍巾，接下來只要拿出打圍巾用的工具組，就可以織成一條完美的「黃金獵犬毛毛圍巾」。

把黃金獵犬毛做成圍巾的周女還發布了製作影片，影片公開後吸引不少網友討論，有網友在微博留言表示「真的是很有意義的一件事情，狗毛也因此有了價值」、「這手真的很巧」、「這真的很麻煩，光是紡線這一步就很困難」。還有網友相當好奇這樣一來圍巾會不會有狗狗的味道，周女則笑著說多多少少會有，「但這就是狗毛圍巾的特殊之處」。

北京 微博

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