身材好錯了嗎？她穿細肩洋裝慶生 鄰桌嗆：大胸部很惱人

38歲的艾爾哈特在餐廳慶生，不料卻被鄰桌的女客人指責「好身材」，讓她備感無奈。(取材自推特)

外出用餐遇到「不禮貌」的鄰桌，恐會影響一整天的好心情！日前，美國洛杉磯 的一名女子到餐廳慶生，途中她脫下身上的披肩，歡喜地吹蠟燭，不料再平凡不過的舉動竟惹惱他人，鄰桌女客人竟當著她的面大聲抱怨「那東西（指胸部）非常干擾人」，更為此更換座位，讓壽星相當傻眼。

根據《太陽報》報導，38歲的艾爾哈特（Adrienne Airhart）日前到餐廳用餐，與朋友們一同歡慶生日，原以為會度過一個快樂難忘的日子，不料好心情全被一旁的陌生人摧毀。

艾爾哈特當天的一舉一動全被鄰桌女客人緊盯，女客人疑似不滿艾爾哈特的「身材太過有料」，竟當場大聲指責「那東西（指胸部）非常干擾人」，一字一句都充滿針對性。女客人還要求服務生為她安排新座位，讓一旁的艾爾哈特莫名受辱。

艾爾哈特將過程分享到推特 ，更貼出當天的慶生影片，從畫面可見，艾爾哈特身著一襲細肩的橘色洋裝，穿著相當自然，並未刻意賣弄性感。她也在推文寫道，後來她到洗手間時又聽到那位女客人在指責她的身材，令她相當傻眼，更懷疑這根本是惡意仇視。

文章引發討論，多數網友都力挺艾爾哈特，認為她並沒有做錯任何事，「那女人會抱怨，一定是因為嫉妒」、「做妳自己就可以了，不需要其他人來評價妳」、「我必須說，要我不去看美女真的很難，所以這並不是妳的錯」。

也有網友分享類似經驗，「我永遠無法忘記我15歲時，女主管評價我的穿著不恰當，但我穿的明明就是她們指定的服裝，只因為我胸部大就被針對」、「我在公園脫外套時，有個女人過來告訴我應該把自己包好，因為旁邊有其他小朋友在」。