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Apple Watch世界地球日挑戰 當天達成運動30分鐘有驚喜

記者黃筱晴／即時報導
蘋果推出2022「世界地球日」限定任務獎章與限定貼紙。圖／蘋果提供
蘋果推出2022「世界地球日」限定任務獎章與限定貼紙。圖／蘋果提供

熱愛搜集獎章的Apple Watch的用戶注意，完成運動目標挑戰得指定獎章、貼紙的活動又來了！慶祝世界地球日，除了持續關注日常生活中的綠色永續行動，保持運動習慣也是養成健康生活的重要行動，在4月22日當天，只要戴著Apple Watch在「體能訓練」App記錄30分鐘或以上的運動，即可獲得今年度的「世界地球日挑戰獎章」以及iMessage貼紙。

為了達成在2030年前供應鏈與產品達成碳中和的目標，蘋果近年也致力於使用清潔能源、再生原料，以及進行包裝減量等。在世界地球日前夕，蘋果公布了關於產品中增加使用再生成分的新資訊，包括首次引進經認證的再生金，並增加1倍以上的再生鎢、稀土元素和鈷使用量，並於2021年已經達成蘋果產品中的所有材料有近20%經回收再生，是有史以來最高的再生成分使用量。

除了在製造、包裝過程中減少材料用量，透過回收更多材料用於未來產品，也有助於減少採礦。蘋果的拆解回收機器人拆解1公噸iPhone零組件，回收商能夠從中回收的金和銅即等同從2,000公噸岩石開採的量，另外，蘋果也致力於藉由翻新產品，延長產品的使用壽命，多管齊下希望更快達成產品僅使用可再生或可回收材料的終極目標。

慶祝2022年世界地球日，蘋果也透過旗下各式產品與功能、社群，像是透過Snapchat上的全新沉浸式擴增實境體驗了解iPhone 13幕後令人振奮的環保創新、Apple Podcast和Apple TV app將分別提供關於自然、氣候危機與科學的合輯，Apple Store零售店換上特殊的櫥窗貼花，讓所有用戶更了解環境永續，進而對保護地球貢獻一份心力。另外，在4月22日前在apple.com、透過Apple Store App或在Apple零售店使用Apple Pay進行每筆消費，蘋果另外會捐贈1美元給世界自然基金會。

世界地球日Apple Podcast以及Apple TV App將提供精選合輯，...
世界地球日Apple Podcast以及Apple TV App將提供精選合輯，讓使用者有機會了解更多氣候危機相關資訊。App Store裡也有開發團隊運用遊戲的力量來幫助玩家了解氣候變化的影響。圖／蘋果提供
回收機器人Daisy每年可以拆解多達120萬部手機，幫助蘋果回收更多有價值的材料...
回收機器人Daisy每年可以拆解多達120萬部手機，幫助蘋果回收更多有價值的材料進行循環利用。圖／蘋果提供
位於德州奧斯汀的材料回收實驗室中，工程師和專家使用實驗性規模的工業電子切碎機進行...
位於德州奧斯汀的材料回收實驗室中，工程師和專家使用實驗性規模的工業電子切碎機進行研發。蘋果最新的回收機器Taz即透過此過程開發，旨在幫助傳統批量電子產品回收商回收更多珍貴的材料。圖／蘋果提供
蘋果推出2022「世界地球日」限定任務獎章與限定貼紙。圖／蘋果提供
蘋果推出2022「世界地球日」限定任務獎章與限定貼紙。圖／蘋果提供

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