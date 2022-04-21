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馮迪索宣布「玩命關頭10」開拍 巨石強森鬧翻不回歸

記者陳建嘉／即時報導
馮迪索「玩命關頭10」找來「驚奇隊長」布莉拉森助陣。(取材自Instagram)
馮迪索「玩命關頭10」找來「驚奇隊長」布莉拉森助陣。(取材自Instagram)

馮迪索(Vin Diesel)自從日前宣布「水行俠」傑森摩莫亞（Jason Momoa）、「驚奇隊長」布莉拉森（Brie Larson）正式加入「玩命關頭10」(The Fast And The Furious 10)之後，近期正式開工，也在Instagram宣告英文片名是「FAST X」（X為羅馬數字10），並說是第一天拍攝，然則與馮迪索鬧翻的巨石強森(Dwayne Johnson)，他的Instagram近況皆是接受訪問或是健身的照片，目前仍是不會回歸該系列。

「玩命關頭」繼續由過去曾執導5集的華裔導演林詣彬回歸執導，馮迪索貼出文章之後，主要演員喬丹娜布魯斯特等人也留言祝賀，預估這次蜜雪兒羅卓奎茲(Michelle Rodriguez)、泰瑞斯吉布森（Tyrese Gibson）、路達克里斯（Ludacris）、喬丹娜布魯斯特(Jordana Brewster)、娜塔莉艾曼紐（Nathalie Emmanuel）、姜成鎬、莎莉賽隆(Charlize Theron)以及傑森史塔森(Jason Statham)都會回歸，目前應該只差巨石強森。

「玩命關頭10」目前預計明年5月在北美上映。

馮迪索宣告「玩命關頭10」開拍。(取材自Instagram)
馮迪索宣告「玩命關頭10」開拍。(取材自Instagram)

喬丹 巨石強森 健身

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