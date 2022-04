3個月看「蜘蛛人」292次 漫威狂粉打破世界紀錄

漫威超級英雄電影「蜘蛛人 :無家日」(Spider-Man: No Way Home)去年上映,全球大收近19億美元票房,成為新冠肺炎爆發以來最賣座電影。不少影迷入場二刷、三刷,甚至看更多次帶動票房節節上升,而美國有名男子更看了292次電影,創下金氏世界紀錄。

綜合媒體報導,來自佛羅里達的Ramiro Alanis,從去年12月16日開始至今年3月15日期間,一共進電影院 欣賞「蜘蛛人:無家日」共292次,創下同一部電影看最多次的世界紀錄。Ramiro Alanis並非第一次挑戰這項紀錄,2019年「復仇者聯盟:終局之戰」(Avengers: Endgame)上映時,他一共看了191次創下紀錄,但在2021年被其他人打破,如今他寫下新紀錄。

Ramiro Alanis表示,每次看電影堅守三大原則:不可玩手機、不可睡著、不可去廁所,否則該次觀映紀錄會被取消,而他因為犯規有11次紀錄沒被計算在內。此外,身為健身 教練的他,因為看戲而減少健身時間,掉了7公斤肌肉,代價實在不少。

Encore Champion Du Monde!!!



Most Cinema Productions Attended of the Same Film - 292 of @SpiderManMovie #SpiderManNoWayHome