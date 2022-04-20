我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澳門「賭王」遺產怎麼分？何鴻燊長房女兒嘗首敗

台本土確診單日破2千例 陳時中：估疫情大規模展開

疫情後婚禮潮 4星座今年「結婚運超強」

科技紫微網／科技紫微網
許多人準備在今年舉辦婚禮。(Getty Images)
許多人準備在今年舉辦婚禮。(Getty Images)

已有對象的你，是否有計畫在今年成婚，步入人生的新階段呢？單身的你，是否也嚮往著步上紅毯的美好畫面，希望有一天能輪到自己當主角？在這個充滿浪漫氣息的春天，就讓科技紫微網與你分享，哪些星座今年結婚運最強，有機會在今年與心愛之人步入婚姻的殿堂？

巨蟹座

今年可說是巨蟹座的愛情豐收年，土星過境婚姻宮的強大吸引力，將會對你們大有助益。尤其是交往中的巨蟹座，將獲得更穩定的外部運勢相助，例如遠距情人終於在同一個城市生活、先前反對兩人交往的長輩出現態度轉圜等等。總之，原本干擾你們的外部因素，正在慢慢消除。

至於單身的巨蟹座，你們過去對婚姻的謹慎恐懼態度，今年將有所緩和。你們將會較為積極主動地認識對象，也可能因為一段舊情緣的出現而使你們更有目標感。這種對感情的勇氣，大大增加了你們在今年邁入婚姻的可能性。

獅子座

獅子座的愛情往往來得出乎意料。無心插柳柳成蔭，2022年你們的結婚運將非常亮眼。交往中的獅子座在這一年成熟很多，會意識到自己在戀愛裡必須承擔的責任，也會去深入了解對方的家庭。雖然不免有爭吵或磨難，但最終你們會在過程中共同成長，並自然萌生跨進婚姻的念頭。

至於單身的獅子座，不要再羡慕別人的愛情啦，與其躲在被子裡追劇來做為心情寄託，不如趕快行動起來吧。該相親，該聯誼，該請親友介紹的，就一一去打點，一旦看對眼，今年閃婚的機率很高。

處女座

受到金星的加持，今年處女座在營造個人魅力方面更有心得。交往中的處女座，去年可能偶有分手的念頭，但今年在彼此身上發現更多的優點與不可取代性，雙方都拋開了不必要的擔憂，更懂得珍惜眼前的好緣份。所以今年論婚事的可能性非常大。

至於單身的處女座，麻煩你們細心一點，明明身邊隱藏了那麼多的脫單機會，如果你想要的話，甚至逛街都能在人群裡發現自己的心動對象。你要改掉對人愛理不理的壞習慣，只要相信自己可以遇到愛情，愛情就一定會為你降臨。

天蠍座

前段期間的某些經歷，使你們產生了不相信愛情的消極心態。但今年會發生一些契機，讓你們再次相信愛情。不管是一見鍾情還是先有後婚，可能性都挺高的呢。

交往中的天蠍座，今年會明顯感覺到自己與另一半更合拍，而家人的支持也讓你開始認真考慮結婚，有可能在今年步入禮堂。

單身的天蠍座今年與舊情人重燃愛火的可能性很大。但新桃花的加入，可能也會讓你一時不知如何選擇。但無論如何，2022年你們與正緣牽手的機率很高，想抓住幸福，就睜大眼睛，仔細挑選吧。

沒有上榜的星座不要傷心，幸福或許會遲到，但一定不會缺席。今年你對愛情有什麼期待呢？把你的心願明確的寫下來，說不定就能實現。

中共

上一則

他的芭比夢… 收藏25年 夢幻珍品將捐給博物館

下一則

3個月看「蜘蛛人」292次 漫威狂粉打破世界紀錄

延伸閱讀

汪小菲直播「被戴綠帽」 臉垮怨：別再問感情事

汪小菲直播「被戴綠帽」 臉垮怨：別再問感情事
星座／4月17日到4月23日 牡羊愛情甜蜜 摩羯人氣爆棚

星座／4月17日到4月23日 牡羊愛情甜蜜 摩羯人氣爆棚

星座／4月10日到4月16日 巨蟹完美一周 雙子財運不錯

星座／4月10日到4月16日 巨蟹完美一周 雙子財運不錯
星座／4月3日到4月9日 巨蟹計畫旅行 水瓶幸運降臨

星座／4月3日到4月9日 巨蟹計畫旅行 水瓶幸運降臨

熱門新聞

房子才裝修好卻遭孩子「整組洗黑」。（影片截圖）

房子才裝修好卻遭孩子「整組洗黑」媽崩潰大哭10分鐘

2022-04-13 04:29
26歲的韓德森（右）愛上54歲的戴林。（影片截圖）

26歲密西根的她 愛上54歲密蘇里大叔 認識3個月就閃婚

2022-04-13 04:16
日本伴手禮包裝精美，深受遊客喜愛。但近日有日媒卻報導，德國人抱怨每次收到伴手禮都覺得很麻煩，引發討論。(示意圖，取自Ingimage)

德國人對日本精美伴手禮超厭倦 背後原因是這個

2022-04-12 15:10
特斯拉執行長馬斯克雖是當今地表最有錢的人，但他連自己的家都沒有。路透

馬斯克貴為全球首富卻居無定所 原來都在友人家過夜

2022-04-18 07:39
BBC報導，一顆核比正常大50倍的彗星正以每小時2萬2000英里（約3.54公里）的速度往地球的方向衝來。(取材自NASA)

比美國一個州還大 500兆噸彗星飛向地球

2022-04-13 23:07
4月15日，法國巴黎德魯奧拍賣行舉辦了一場亞洲藝術品拍賣會，清乾隆皇帝獅鈕碧玉璽在拍賣行展出並進行拍賣。一名中國藏家最終以72萬歐元（約合78萬美元）競得。中新社

乾隆皇帝玉璽 中國藏家以78萬美元拍得

2022-04-18 13:12

超人氣

更多 >
中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失

中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失
為何有人從未染疫 有人接種仍多次感染

為何有人從未染疫 有人接種仍多次感染
頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線

頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線
南加中醫師滅門案落幕 好友還原一家人生前細節

南加中醫師滅門案落幕 好友還原一家人生前細節
紐約森林小丘棄屍案 警：案發當晚 死者曾獨坐酒吧40分鐘

紐約森林小丘棄屍案 警：案發當晚 死者曾獨坐酒吧40分鐘