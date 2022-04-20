疫情後婚禮潮 4星座今年「結婚運超強」

許多人準備在今年舉辦婚禮。(Getty Images)

已有對象的你，是否有計畫在今年成婚，步入人生的新階段呢？單身的你，是否也嚮往著步上紅毯的美好畫面，希望有一天能輪到自己當主角？在這個充滿浪漫氣息的春天，就讓科技紫微網與你分享，哪些星座今年結婚運最強，有機會在今年與心愛之人步入婚姻的殿堂？

巨蟹座

今年可說是巨蟹座的愛情豐收年，土星過境婚姻宮的強大吸引力，將會對你們大有助益。尤其是交往中的巨蟹座，將獲得更穩定的外部運勢相助，例如遠距情人終於在同一個城市生活、先前反對兩人交往的長輩出現態度轉圜等等。總之，原本干擾你們的外部因素，正在慢慢消除。

至於單身的巨蟹座，你們過去對婚姻的謹慎恐懼態度，今年將有所緩和。你們將會較為積極主動地認識對象，也可能因為一段舊情緣的出現而使你們更有目標感。這種對感情的勇氣，大大增加了你們在今年邁入婚姻的可能性。

獅子座

獅子座的愛情往往來得出乎意料。無心插柳柳成蔭，2022年你們的結婚運將非常亮眼。交往中的獅子座在這一年成熟很多，會意識到自己在戀愛裡必須承擔的責任，也會去深入了解對方的家庭。雖然不免有爭吵或磨難，但最終你們會在過程中共 同成長，並自然萌生跨進婚姻的念頭。

至於單身的獅子座，不要再羡慕別人的愛情啦，與其躲在被子裡追劇來做為心情寄託，不如趕快行動起來吧。該相親，該聯誼，該請親友介紹的，就一一去打點，一旦看對眼，今年閃婚的機率很高。

處女座

受到金星的加持，今年處女座在營造個人魅力方面更有心得。交往中的處女座，去年可能偶有分手的念頭，但今年在彼此身上發現更多的優點與不可取代性，雙方都拋開了不必要的擔憂，更懂得珍惜眼前的好緣份。所以今年論婚事的可能性非常大。

至於單身的處女座，麻煩你們細心一點，明明身邊隱藏了那麼多的脫單機會，如果你想要的話，甚至逛街都能在人群裡發現自己的心動對象。你要改掉對人愛理不理的壞習慣，只要相信自己可以遇到愛情，愛情就一定會為你降臨。

天蠍座

前段期間的某些經歷，使你們產生了不相信愛情的消極心態。但今年會發生一些契機，讓你們再次相信愛情。不管是一見鍾情還是先有後婚，可能性都挺高的呢。

交往中的天蠍座，今年會明顯感覺到自己與另一半更合拍，而家人的支持也讓你開始認真考慮結婚，有可能在今年步入禮堂。

單身的天蠍座今年與舊情人重燃愛火的可能性很大。但新桃花的加入，可能也會讓你一時不知如何選擇。但無論如何，2022年你們與正緣牽手的機率很高，想抓住幸福，就睜大眼睛，仔細挑選吧。

沒有上榜的星座不要傷心，幸福或許會遲到，但一定不會缺席。今年你對愛情有什麼期待呢？把你的心願明確的寫下來，說不定就能實現。