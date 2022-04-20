我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

摩根大通策略師：現在是買進成長股和價值股的好時機

「就我能打敗川普」消息人士：拜登告訴歐巴馬將選連任

南極海冰面積縮至190萬平方公里 創逾40年最低

中央社／巴黎19日綜合報導
研究人員表示，南極洲周圍海冰2月縮小到有衛星紀錄以來最小面積，打破5年前創下的歷史新低紀錄。（美聯社）
研究人員表示，南極洲周圍海冰2月縮小到有衛星紀錄以來最小面積，打破5年前創下的歷史新低紀錄。（美聯社）

研究人員今天表示，南極洲周圍海冰2月縮小到有衛星紀錄以來最小面積，打破5年前創下的歷史新低紀錄，意味地球的冰凍大陸可能不如我們所想的那般不受氣候變遷影響。

根據發表於「大氣科學進展」（Advances in Atmospheric Sciences）的一項研究，南極海岸周圍冰層覆蓋面積2月底首度縮小至象徵性界線200萬平方公里以下，寫下1978年有衛星探測紀錄以來的最小面積。

研究人員發現，驅使海冰消融的關鍵因素是溫度變化，冰量變化則扮演著次要角色。

與19世紀末的水準相比，北極和南極地區的氣溫皆升高大約攝氏3度，是全球平均氣溫升幅的3倍。

南極洲2020年首見熱浪，較平均最高溫高出史無前例的攝氏9.2度；南極洲東部一個研究中心今年3月測得異常高溫，比正常情況高出攝氏30度；這種極端異象是直到近期才出現。

與北極海冰不同的是，自1970年代後期以來，北極海冰每年消融3%，南極海冰則是在同一時期每10年擴大1%，不過每年變化幅度很大。

今年南半球夏季，西南極洲周圍的冰層縮小最多，與面積大得多的東南極洲相比，西南極洲更容易受到全球暖化影響。

海冰消融對海平面沒有顯著影響，因為海冰原本就在海中。

不過研究執筆人、中國廣州中山大學教授楊清華解釋，冰層面積減少仍是個重大問題，因為這有助加快全球暖化的速度。

他在聲明中說，白色的海冰能將太陽能量反射回太空，當它被深色、未結冰的海水取代時，「反射出去的熱能更少、吸收的更多」。

「如此一來，又會使更多海冰消融，進而吸收更多熱能，形成惡性循環。」

南極洲海冰面積2月25日縮小至創紀錄的約190萬平方公里，比1981-2010年的平均水準少了30%。此前的紀錄是2017年測得約200萬平方公里。

近年來，南極洲的最大海冰範圍平均約為1800萬平方公里。

研究人員採用「海冰預算」分析今年海冰面積創紀錄消失的原因，他們發現，在夏季，熱量往極地輸送，熱力學主導了海冰融化的過程。

北極海冰覆蓋面積最低紀錄為2012年測得的340萬平方公里，2020年和2019年分別測得第2和第3小的冰層面積。最大海冰範圍平均約1500萬平方公里。

西南極洲頂部冰層若消融，海平面將上升6公尺，而東南極洲的巨大冰川若融化，則會讓全球海平面升高50多公尺。

高溫 暖化 太空

上一則

2022品牌親和力排行榜 蘋果第3名 輸迪士尼和特斯拉

延伸閱讀

專家：北韓正準備核試 致力在核政策上做出驚人改變

專家：北韓正準備核試 致力在核政策上做出驚人改變
美國防情報局：中研發多款導彈 可打擊美衛星阻斷通信

美國防情報局：中研發多款導彈 可打擊美衛星阻斷通信
德握有衛星影像 顯示俄軍參與布查平民殺戮行動

德握有衛星影像 顯示俄軍參與布查平民殺戮行動
中國長四丙火箭發射 將高分三號03衛星送入軌道

中國長四丙火箭發射 將高分三號03衛星送入軌道

熱門新聞

房子才裝修好卻遭孩子「整組洗黑」。（影片截圖）

房子才裝修好卻遭孩子「整組洗黑」媽崩潰大哭10分鐘

2022-04-13 04:29
26歲的韓德森（右）愛上54歲的戴林。（影片截圖）

26歲密西根的她 愛上54歲密蘇里大叔 認識3個月就閃婚

2022-04-13 04:16
日本伴手禮包裝精美，深受遊客喜愛。但近日有日媒卻報導，德國人抱怨每次收到伴手禮都覺得很麻煩，引發討論。(示意圖，取自Ingimage)

德國人對日本精美伴手禮超厭倦 背後原因是這個

2022-04-12 15:10
特斯拉執行長馬斯克雖是當今地表最有錢的人，但他連自己的家都沒有。路透

馬斯克貴為全球首富卻居無定所 原來都在友人家過夜

2022-04-18 07:39
BBC報導，一顆核比正常大50倍的彗星正以每小時2萬2000英里（約3.54公里）的速度往地球的方向衝來。(取材自NASA)

比美國一個州還大 500兆噸彗星飛向地球

2022-04-13 23:07
4月15日，法國巴黎德魯奧拍賣行舉辦了一場亞洲藝術品拍賣會，清乾隆皇帝獅鈕碧玉璽在拍賣行展出並進行拍賣。一名中國藏家最終以72萬歐元（約合78萬美元）競得。中新社

乾隆皇帝玉璽 中國藏家以78萬美元拍得

2022-04-18 13:12

超人氣

更多 >
中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失

中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失
為何有人從未染疫 有人接種仍多次感染

為何有人從未染疫 有人接種仍多次感染
頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線

頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線
他在Costco買到蘑菇「黑黑的能吃？」 網：那是精華

他在Costco買到蘑菇「黑黑的能吃？」 網：那是精華
當街被搶車鑰匙 「擼鐵」華女制伏白女搶匪

當街被搶車鑰匙 「擼鐵」華女制伏白女搶匪