北美周末票房「怪獸與鄧不利多的秘密」慘澹登榜首

「怪獸與鄧不利多的秘密」北美首周進帳4300萬元。(美聯社)

「怪獸與鄧不利多的秘密」（Fantastic Beasts：The Secrets of Dumbledore）周末北美開片成績稍遜於「怪獸」等級，起碼以魔法世界的水準來說是如此。根據北美院線聯盟數據，這部片約進帳4300萬美元。

華納兄弟的「怪獸與鄧不利多的秘密」是「怪獸」系列片第3章，美國娛樂業界周刊「綜藝」（Variety）報導，儘管這部片榮登北美周末票房冠軍，卻是魔法世界（Wizarding World）系列片11部作品中最差的一個，也不如前兩部「怪獸」片。

2016年的「怪獸與牠們的產地」（Fantastic Beasts and Where to Find Them）北美開片有7400萬美元，2018年「怪獸與葛林戴華德的罪行」（Fantastic Beasts：The Crimes of Grindelwald）也有6200萬美元。

法新社報導，影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）負責人葛羅斯（David A. Gross）說：「怪獸本來就無法延續哈利波特 的成就。」他說：「哈利波特現象一個世代難得一見。」

北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天通報，排名第2的是諧星金凱瑞（Jim Carrey）的「音速小子2」（Sonic the Hedgehog 2），收入3000萬美元，遠低於上周末開片的7100萬美元。

哈利波特電影 元老、英國 演員丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）則投向黑暗面，在珊卓布拉克（Sandra Bullock）和查寧塔圖（Channing Tatum）同台演出的「失落謎城」（The Lost City）飾演反派。「失落謎城」在15至17日期間有約650萬美元票房收入，排名第3。

第4的是科幻喜劇片、楊紫瓊參與演出的「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once），進帳620萬美元。這部片在影評網站「爛番茄」（Rotten Tomatoes）拿下高達97%的好評推薦，影評也盛讚它原創性十足。

排名第5的是馬克華柏格（Mark Wahlberg）主演的「斯圖教父」（Father Stu），票房570萬美元。

第6到第10的電影依序為：「魔比斯」（Morbius），470萬美元；「劫命救護」（Ambulance），400萬美元；「蝙蝠俠」（The Batman），380萬美元；印度片KFG Chapter 2，收入290萬美元；「秘境探險」（Uncharted），120萬美元。