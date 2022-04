北美周末票房「怪獸與鄧不利多的秘密」慘澹登榜首

「怪獸與鄧不利多的秘密」北美首周進帳4300萬元。(美聯社)

「怪獸與鄧不利多的秘密」(Fantastic Beasts:The Secrets of Dumbledore)周末北美開片成績稍遜於「怪獸」等級,起碼以魔法世界的水準來說是如此。根據北美院線聯盟數據,這部片約進帳4300萬美元。

華納兄弟的「怪獸與鄧不利多的秘密」是「怪獸」系列片第3章,美國娛樂業界周刊「綜藝」(Variety)報導,儘管這部片榮登北美周末票房冠軍,卻是魔法世界(Wizarding World)系列片11部作品中最差的一個,也不如前兩部「怪獸」片。

2016年的「怪獸與牠們的產地」(Fantastic Beasts and Where to Find Them)北美開片有7400萬美元,2018年「怪獸與葛林戴華德的罪行」(Fantastic Beasts:The Crimes of Grindelwald)也有6200萬美元。

法新社報導,影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」(Franchise Entertainment Research)負責人葛羅斯(David A. Gross)說:「怪獸本來就無法延續哈利波特 的成就。」他說:「哈利波特現象一個世代難得一見。」

北美院線聯盟(Exhibitor Relations)今天通報,排名第2的是諧星金凱瑞(Jim Carrey)的「音速小子2」(Sonic the Hedgehog 2),收入3000萬美元,遠低於上周末開片的7100萬美元。

哈利波特電影 元老、英國 演員丹尼爾雷德克里夫(Daniel Radcliffe)則投向黑暗面,在珊卓布拉克(Sandra Bullock)和查寧塔圖(Channing Tatum)同台演出的「失落謎城」(The Lost City)飾演反派。「失落謎城」在15至17日期間有約650萬美元票房收入,排名第3。

第4的是科幻喜劇片、楊紫瓊參與演出的「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once),進帳620萬美元。這部片在影評網站「爛番茄」(Rotten Tomatoes)拿下高達97%的好評推薦,影評也盛讚它原創性十足。

排名第5的是馬克華柏格(Mark Wahlberg)主演的「斯圖教父」(Father Stu),票房570萬美元。

第6到第10的電影依序為:「魔比斯」(Morbius),470萬美元;「劫命救護」(Ambulance),400萬美元;「蝙蝠俠」(The Batman),380萬美元;印度片KFG Chapter 2,收入290萬美元;「秘境探險」(Uncharted),120萬美元。