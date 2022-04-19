我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

研究：沒打疫苗染Omicron 癒後仍難抵其他變異株

NBA／「海嘯三兄弟」合砍84分 勇士轟垮金塊迎2連勝

清淡飲食者的福音 日本正開發提升鹹味的「增味筷子」

編譯周辰陽／即時報導
增味筷子跟綁在使用者腕帶上的迷你電腦相連，用微弱電流將食物裡的納離子經筷子傳遞到產生鹹味的嘴裡，讓進食者可感受到強化的食物味道。示範者用增味筷子喝低納味噌湯後表示，健康版味噌湯嘗起來就跟普通的味噌湯一樣。攝於15日。路透
增味筷子跟綁在使用者腕帶上的迷你電腦相連，用微弱電流將食物裡的納離子經筷子傳遞到產生鹹味的嘴裡，讓進食者可感受到強化的食物味道。示範者用增味筷子喝低納味噌湯後表示，健康版味噌湯嘗起來就跟普通的味噌湯一樣。攝於15日。路透

路透19日報導，日本研究人員開發出一款提升鹹味的電腦化筷子，有機會幫上因健康問題而不得不吃清淡食物以減少鈉攝取量的民眾，讓用餐時間可以變得更加愉快。

這款「增味筷子」（taste-enhancing chopsticks）由明治大學教授宮下芳明（Homei Miyashita）及飲料製造商麒麟控股（Kirin Holdings）公司共同開發，能利用電刺激波形（Electrical Stimulation Waveform）來強化食物的味道。

從演示影像可見，增味筷子跟綁在使用者腕帶上的迷你電腦相連。麒麟公司職員兵藤利明（Toshiaki Hyodo，音譯）示範用新開發的筷子喝低納味噌湯後表示，健康版味噌湯嘗起來就跟普通的味噌湯一樣。

宮下芳明指出，這款餐具利用微弱的電流，將食物裡的納離子經筷子傳遞到產生鹹味的嘴裡，讓進食者的舌頭可以感受到強化的食物味道。宮下芳明跟麒麟公司研究員對遵循低鈉飲食的人進行過臨床實驗，「結果，鹹味提升了1.5倍」。

報導指出，「增味筷子」在日本可能有著特定的意義。因為日本傳統飲食偏鹹，成年人平均每天消耗約10公克的鹽，是世衛組織（WHO）建議量的2倍，而過度攝取納又跟高血壓、中風和其他病症的發病率增加有關。

麒麟公司研究員佐藤愛（Ai Sato，音譯）就說，「為了預防這些疾病，我們必須減少攝取的鹽量。如果我們試著避免以傳統方式少吃鹽，就需要忍受從飲食切割最愛食物的痛苦，或是忍受吃清淡飲食」。宮下芳明及麒麟公司正在完善增味筷子的原型，希望最早在2023年實現商業化。

麒麟控股一位職員正示範使用該公司與明治大學教授宮下芳明共同開發、可以提升食物味道...
麒麟控股一位職員正示範使用該公司與明治大學教授宮下芳明共同開發、可以提升食物味道的「增味筷子」，攝於15日。路透

日本 高血壓 世衛

上一則

影／蜜蜂停身上「激烈色色」 網傻眼：去開房間啦

延伸閱讀

中國首季GDP僅增4.8% 急為封城損失止血

中國首季GDP僅增4.8% 急為封城損失止血
受不了封控 外商見中國商務部長提異議

受不了封控 外商見中國商務部長提異議
日本批准Novavax疫苗 最快5月底18歲以上施打

日本批准Novavax疫苗 最快5月底18歲以上施打
台塑長孫王泉仁妻曬兒照 被爆將籌錢了結豪門婚

台塑長孫王泉仁妻曬兒照 被爆將籌錢了結豪門婚

熱門新聞

房子才裝修好卻遭孩子「整組洗黑」。（影片截圖）

房子才裝修好卻遭孩子「整組洗黑」媽崩潰大哭10分鐘

2022-04-13 04:29
26歲的韓德森（右）愛上54歲的戴林。（影片截圖）

26歲密西根的她 愛上54歲密蘇里大叔 認識3個月就閃婚

2022-04-13 04:16
日本伴手禮包裝精美，深受遊客喜愛。但近日有日媒卻報導，德國人抱怨每次收到伴手禮都覺得很麻煩，引發討論。(示意圖，取自Ingimage)

德國人對日本精美伴手禮超厭倦 背後原因是這個

2022-04-12 15:10
昔日女星胡凱欣(右)和32年前的初戀男友重逢結婚，破了大S 20年的紀錄。圖／胡凱欣提供

麻辣鮮師女星2離3結 嫁32年前初戀男友 超越大S紀錄

2022-04-11 20:04
特斯拉執行長馬斯克雖是當今地表最有錢的人，但他連自己的家都沒有。路透

馬斯克貴為全球首富卻居無定所 原來都在友人家過夜

2022-04-18 07:39
美國2022年度25份最高薪的實習工作由科技業稱霸。圖為排第五的亞馬遜。美聯社

美最高薪實習生榜單 科技業稱霸 月薪可達近萬

2022-04-12 00:14

超人氣

更多 >
佛奇：「群體免疫」概念 恐不適用新冠肺炎

佛奇：「群體免疫」概念 恐不適用新冠肺炎
劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉

劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉
強風將襲紐約 樓宇局提醒居民、建商做好安全措施

強風將襲紐約 樓宇局提醒居民、建商做好安全措施
仇恨犯罪激增 連上班都不安 亞裔女性出招自保

仇恨犯罪激增 連上班都不安 亞裔女性出招自保
洛杉磯居民在家看電視 多名蒙面歹徒上門搶劫竟還自拍

洛杉磯居民在家看電視 多名蒙面歹徒上門搶劫竟還自拍