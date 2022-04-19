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影／蜜蜂停身上「激烈色色」 網傻眼：去開房間啦

聯合新聞網／綜合報導
內容是兩隻蜜蜂光天化日之下做起「色色的事」。（取材自TikTok）
內容是兩隻蜜蜂光天化日之下做起「色色的事」。（取材自TikTok）

是多猴急？一名網友近日在社群平台TikTok分享一段影片，內容是兩隻蜜蜂光天化日之下停在她的胸前做起「色色的事」，如無人之境的忘我模樣讓網友面露無奈，更在貼文上搞笑寫下「去開房間啦！」

從TikTok用戶@somehighnotes 上傳的影片中可以看到，兩隻個頭不小的蜜蜂交疊在網友的胸前，隨著激烈動作發出「嗡嗡嗡」的聲音，而網友無奈的表情更是笑翻大票網友，直呼「完全沒在尊重！」影片一齣，馬上吸引超過數百萬次點讚以及上萬名網友留言，掀起不小熱議。

有網友在留言處表示，這兩隻蜜蜂看起來都像雄性，是否真的是在「做色色的事」仍有待釐清。另一名網友則在留言處根據蜜蜂的體型與顏色推測，這兩隻蜜蜂應是「木匠蜂」（Carpenter bee），與一般蜜蜂只與女王蜂交配的習性不同，牠們和蝴蝶一樣是在野外交配受精。

影片一出，吸引大批網友搞笑留言「這合法嗎？萬一他們未成年怎麼辦？」、「希望他們完事後有清乾淨」、「牠們的感情比我跟我男友的還好」、「那個聲音聽了怎麼有點害羞？」、「蜜蜂：野外真的好刺激呀」、「蜜蜂：我打擾到您了嗎？」、「太激烈了吧」、「小傢伙正在付出所有他能給的。」

@somehighnotes i love how annoyed I look lmao. Like of course you guys had to pick my shirt to land on. Get a room. 🐝 #naturesroommates #buzzoff ♬ original sound - Basically Mothman

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