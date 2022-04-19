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真的「駕鶴西歸」？87歲老人過世 白鶴走進靈堂鞠躬

聯合新聞網／綜合報導
一名長者在家中過世舉辦喪禮，一隻丹頂鶴突然走進來向老人家致意。（取材自YouTube）
一名長者在家中過世舉辦喪禮，一隻丹頂鶴突然走進來向老人家致意。（取材自YouTube）

有句成語叫做「駕鶴西歸」，通常用在哀悼死者的文字上，但沒想到輓詞也有成真的時候。日前在中國就有一起相當神奇的事件發生，一名87歲的老者過世，當家人正在自家舉辦喪禮時，竟有一隻白鶴走到老人的靈堂前搖頭晃腦，默哀的模樣像是在為老人送行，讓家屬相當驚訝。

綜合媒體報導，遼寧省盤錦市有一名87歲的老人過世，家屬晚輩們在家中舉行喪禮，過程中突然有一隻野生的丹頂鶴飛到這戶人家的院子，完全不害怕人類還站在窗戶旁不斷往屋內眺望，很好奇屋內的人在做什麼。過沒多久，丹頂鶴突然走進靈堂，靠近老人的神主牌不斷搖頭晃腦，看起來像是在鞠躬、對死去的老人家叩首致意。

老人的家屬們見到這樣的景況相當驚訝，連忙跑去市場買魚跟蔬菜請丹頂鶴吃，後來這隻丹頂鶴在老人的家中待了好一陣子，在院子裡不斷看著這戶人家在做什麼，最後在傍晚時分才飛走。

來源：秒闻视频

這件離奇的事情在微博掀起不少人議論，網友對白鶴進到家中哀悼死者的行為相當感動，留言表示「善有善報，也許鶴是來接他走的」、「遼寧盤錦被稱為『鶴鄉』，鶴群眾多，會這樣也是正常的，但還是很感動」、「仙鶴有靈，相當令人感動」、「老人家一定是德高望重之人」，但也有網友不買單直呼是擺拍，意外掀起一陣論戰。

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