我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／「海嘯三兄弟」合砍84分 勇士轟垮金塊迎2連勝

張庭、林瑞陽又遭中國重錘 沒收96套房產逾2億美元

台灣3好手挑戰紐約超馬6日賽 「人字拖」當戰靴

中央社／紐約18日專電
台灣超級馬拉松好手羅維銘（中）與鍾運華（左）、蔡文雅（右）組隊，18日起在紐約皇后區法拉盛草原可樂娜公園挑戰6天「不斷電」賽事。（中央社）
台灣超級馬拉松好手羅維銘（中）與鍾運華（左）、蔡文雅（右）組隊，18日起在紐約皇后區法拉盛草原可樂娜公園挑戰6天「不斷電」賽事。（中央社）

台灣超馬好手羅維銘本周與鍾運華、蔡文雅組隊，在紐約挑戰六天「不斷電」賽事。年過半百的他們穿著台灣製人字拖征戰，期望傳承台灣精神，激勵更多後輩投入超馬領域。

紐約超越自我3100英里挑戰賽（Self-Transcendence 3100 Mile Race）主辦單位18日至24日在皇后區法拉盛草原可樂娜公園（Flushing Meadows Corona Park）舉辦6日賽，來自17國共32名選手參加，台灣跑者包括去年以48天11小時52分成為亞洲首位3100英里超馬完賽者的羅維銘。

羅維銘賽前接受中央社專訪時說，今年與另兩名台灣跑者參加6日賽，帶有傳承味道，希望發揮示範作用，引領超級馬拉松後輩挑戰自我、突破極限，將6日賽視為開始，後面就有無限可能。

現年58歲、名列大會前五好手的羅維銘表示，六天六夜「不斷電」賽事期間，跑者必須突破諸多難關，期望藉參賽發揚亞洲及台灣精神，「讓西方人看到我們進入世界超馬的軌道」。

台灣超級馬拉松好手羅維銘（前）穿著人字拖，參加18日起在紐約皇后區法拉盛草原可樂...
台灣超級馬拉松好手羅維銘（前）穿著人字拖，參加18日起在紐約皇后區法拉盛草原可樂娜公園舉辦的6天「不斷電」賽事。（中央社）

這場6日賽是今年3100英里（近5000公里）挑戰賽的資格賽，亞洲紀錄為834公里。馬拉松生涯20年的羅維銘期許跑到800公里，打破自己在台灣所創6天720公里的紀錄。

65歲的鍾運華跑齡五年，第二度到美國參賽，這次是他的6日賽初體驗，也是從郵局退休後投入馬拉松領域以來第95場賽事，年紀愈大愈帶勁的他穩步朝「百馬」目標邁進。

鍾運華說，參賽目標是挑戰極限、突破自己、完成不可能的任務，「雖然這個任務非常辛苦，不過我還是要接受嚴酷的挑戰，使命必達」。

與3100英里挑戰賽52天賽程每天跑18小時不同的是，6日賽的跑者要在144小時內依自身狀態調節體能，調配夜晚休息時間。此外，紐約近日春寒料峭，今天開賽時氣溫僅攝氏10度，且夜間下起陣雨，天氣變化為選手帶來不小的考驗。

參加女子組比賽的蔡文雅坦言，紐約日夜溫差大令台灣跑者難以適應，如果保暖沒做好，賽事首日著涼，可能影響後續表現，因此準備必須充足。只要天氣一變化，就要準備好防雨、防寒，天氣熱的時候又要相對因應。

52歲、跑齡10年的蔡文雅身著國旗戰袍首次挑戰6日賽，賽前未預設明確目標，只期許自己全力以赴，跑到最後都不要放棄。

台灣超級馬拉松好手羅維銘（左）與鍾運華（右）穿著人字拖與羊毛五指襪，參加在紐約皇...
台灣超級馬拉松好手羅維銘（左）與鍾運華（右）穿著人字拖與羊毛五指襪，參加在紐約皇后區法拉盛草原可樂娜公園舉辦的6天「不斷電」賽事。（中央社）

值得一提的是，三人開跑時都穿著去年羅維銘在3100英里挑戰賽期間掀起話題的台灣製人字拖上陣，在眾多跑者中獨樹一幟。羅維銘形容，防止腳部因跑鞋長期擠壓而起水泡的人字拖是他們的「秘密武器」。

羅維銘說，穿人字拖是否適合跑超馬，因人而異，這次正好鍾運華、蔡文雅都想嘗試，三人就一起穿人字拖參賽。他們要以成績證明台灣跑者實力，也讓世人見識到台灣優良產品，或許人字拖這回又能掀起一陣旋風。

馬拉松 法拉盛 退休

上一則

馬斯克「星鏈」讓人搭飛機也能滑手機 達美航空測試中

下一則

4月19日星座運勢 獅子展現魅力 處女愛情運佳

延伸閱讀

紐約企業將須在徵人啟事上標明薪資 雇主煩惱

紐約企業將須在徵人啟事上標明薪資 雇主煩惱
強風將襲紐約 樓宇局提醒居民、建商做好安全措施

強風將襲紐約 樓宇局提醒居民、建商做好安全措施
挑戰州稅地方稅抵扣1萬元上限 紐約等州遭最高法院駁回

挑戰州稅地方稅抵扣1萬元上限 紐約等州遭最高法院駁回
槍擊案後 亞當斯保證：紐約地鐵依然安全 承諾增加執勤人手

槍擊案後 亞當斯保證：紐約地鐵依然安全 承諾增加執勤人手

熱門新聞

房子才裝修好卻遭孩子「整組洗黑」。（影片截圖）

房子才裝修好卻遭孩子「整組洗黑」媽崩潰大哭10分鐘

2022-04-13 04:29
26歲的韓德森（右）愛上54歲的戴林。（影片截圖）

26歲密西根的她 愛上54歲密蘇里大叔 認識3個月就閃婚

2022-04-13 04:16
日本伴手禮包裝精美，深受遊客喜愛。但近日有日媒卻報導，德國人抱怨每次收到伴手禮都覺得很麻煩，引發討論。(示意圖，取自Ingimage)

德國人對日本精美伴手禮超厭倦 背後原因是這個

2022-04-12 15:10
昔日女星胡凱欣(右)和32年前的初戀男友重逢結婚，破了大S 20年的紀錄。圖／胡凱欣提供

麻辣鮮師女星2離3結 嫁32年前初戀男友 超越大S紀錄

2022-04-11 20:04
美國2022年度25份最高薪的實習工作由科技業稱霸。圖為排第五的亞馬遜。美聯社

美最高薪實習生榜單 科技業稱霸 月薪可達近萬

2022-04-12 00:14
BBC報導，一顆核比正常大50倍的彗星正以每小時2萬2000英里（約3.54公里）的速度往地球的方向衝來。(取材自NASA)

比美國一個州還大 500兆噸彗星飛向地球

2022-04-13 23:07

超人氣

更多 >
佛奇：「群體免疫」概念 恐不適用新冠肺炎

佛奇：「群體免疫」概念 恐不適用新冠肺炎
劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉

劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉
強風將襲紐約 樓宇局提醒居民、建商做好安全措施

強風將襲紐約 樓宇局提醒居民、建商做好安全措施
仇恨犯罪激增 連上班都不安 亞裔女性出招自保

仇恨犯罪激增 連上班都不安 亞裔女性出招自保
洛杉磯居民在家看電視 多名蒙面歹徒上門搶劫竟還自拍

洛杉磯居民在家看電視 多名蒙面歹徒上門搶劫竟還自拍