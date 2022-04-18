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維多利亞慶生曬溫馨全家福 新婚布魯克林忙度蜜月缺席

記者吳曉涵／台北報導
維多利亞貝克漢歡慶48歲生日，一家人在美國邁阿密團聚，除了正好去度蜜月的長子布魯克林缺席之外，她與大衛貝克漢的另外三個小孩羅密歐、克魯茲和哈潑都到齊。圖／摘自IG
維多利亞貝克漢歡慶48歲生日，一家人在美國邁阿密團聚，除了正好去度蜜月的長子布魯克林缺席之外，她與大衛貝克漢的另外三個小孩羅密歐、克魯茲和哈潑都到齊。圖／摘自IG

維多利亞貝克漢日前歡慶48歲生日，一家人在美國邁阿密團聚，除了正好去度蜜月的長子布魯克林缺席之外，她與大衛貝克漢的另外三個小孩羅密歐、克魯茲和哈潑都到齊，一家五口在開幕不久的夜店概念壽司酒吧慶生，溫馨的全家福合照也滿足了眾多「貝克漢家族粉絲」好奇的心。

維多利亞在IG分享了夫妻倆和三個孩子的慶生合照，只見她本人以白色西裝褲裝展現時尚性感風，老公身穿帥氣皮夾克，10歲的哈潑則一身白色洋裝，可愛甜美。場景在邁阿密的一家夜店概念壽司酒吧Sushi Fly Chicken。這家店是夜店大亨David Grutman剛開不久的新店，創意靈感來自東京的夜店，裝潢也以六本木、銀座的特色風格為主。供應特色壽司捲、炸雞盤等各種菜餚，還有酒水、飲料等等。

而為什麼慶生地點會在邁阿密？其實大衛貝克漢在退休後創立了邁阿密國際足球隊，次子羅密歐目前就是效力旗下B隊的球員。兩人去年就搬到邁阿密生活，維多利亞則陪著其他較小的孩子在倫敦完成學業。這次一家人可說是藉由慶生團聚，讓平常忙於個人品牌的維多利亞，也順便可以放鬆好好享受一下邁阿密海灘的悠閒生活。

維多利亞在邁阿密的一家夜店概念壽司酒吧Sushi Fly Chicken歡慶48...
維多利亞在邁阿密的一家夜店概念壽司酒吧Sushi Fly Chicken歡慶48歲生日。圖／摘自IG
維多利亞身穿白色西裝褲裝性感時尚。圖／摘自IG
維多利亞身穿白色西裝褲裝性感時尚。圖／摘自IG
維多利亞曬出老公大衛貝克漢和女兒哈潑的背影照。圖／摘自IG
維多利亞曬出老公大衛貝克漢和女兒哈潑的背影照。圖／摘自IG
羅密歐目前效力老爸創立的邁阿密國際隊。圖／摘自IG
羅密歐目前效力老爸創立的邁阿密國際隊。圖／摘自IG
大衛貝克漢在退休後創立了邁阿密國際足球隊，次子羅密歐目前就是效力旗下B隊的球員。...
大衛貝克漢在退休後創立了邁阿密國際足球隊，次子羅密歐目前就是效力旗下B隊的球員。兩人去年就搬到邁阿密生活，維多利亞則陪著其他較小的孩子在倫敦完成學業。圖／摘自IG

足球 退休 克魯茲

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