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馬斯克貴為全球首富卻居無定所 原來都在友人家過夜

編譯林奇賢／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克雖是當今地表最有錢的人，但他連自己的家都沒有。路透
特斯拉執行長馬斯克雖是當今地表最有錢的人，但他連自己的家都沒有。路透

特斯拉執行長馬斯克雖是當今地表上最有錢的人，卻沒有一間自己的住所，形同「無殼蝸牛」。他日前受訪首次證實，他居無定所，而且經常睡在朋友家中沙發上。

Business Insider報導，馬斯18日接受TED總裁安德森（Chris Anderson）訪問。當安德森談到許多億萬富豪成為全球貧富差距擴大的批判對象時，馬斯克回應說：「我現在連住的地方都沒有，事實上我是住在朋友家。」

他進一步說明：「若我到灣區（特斯拉工程的主要所在地），我基本上都輪流住在朋友家的空房。」

馬斯克表示：「若我一年的個人開銷都是數十億美元，那確實非常有問題。但情況並非如此。」他也說，他沒有豪華遊艇或真的跑去渡假，不過他的確有私人飛機，這點眾所周知。

他說：「這並不是說我的個人消費高。我的意思是，飛機是個例外，但如果我不用飛機，我的工作時間就會減少。」不過他坦承，他能有如此身家，仍是「很瘋狂的事」（bonkers）。

根據彭博富豪指數，馬斯克的財富淨值估計達到2,510億美元，是當今全球首富。先前各家媒體報導，馬斯克出售加州豪宅後，在德州有個簡陋的預鑄組合屋，但那不是他的資產，而是向SpaceX租的。

這位億萬富豪的朋友，近年來也都提過馬斯克有節儉的習慣。例如，和馬斯克前女友格蘭姆斯（Grimes）近期受訪時說，馬斯克有時生活在「貧窮線之下」，她發現兩人共枕的床墊有一個破洞，但馬斯克拒絕買新床墊。

2015年時，Google共同創辦人佩吉（Larry Page）說，馬斯克有時造訪矽谷會寄電子郵件問他：「我不知道在哪兒過夜，我可以到你家嗎？」

馬斯克 特斯拉 加州

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