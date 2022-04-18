51歲日本大叔當10年網紅 特色是「房間超髒亂」

日本YouTuber「BUNZIN」十多年就開始經營頻道，如今已有超過10萬名訂閱者。（翻攝自YouTube）

在人手一機的現代，許多人也投入社群媒體 製作內容，夢想能夠成為所謂的「網紅」名利雙收。有位日本 大叔，就在這十年間，不斷在YouTube 更新影片，靠著努力打拚之下，如今也已經累積了一定數量的粉絲。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，現年51歲的日本大叔BUNZIN，他所經營的YouTube頻道「BUNZIN TV」，如今已有超過10萬訂閱者。BUNZIN表示，自己是在10年前就開始嘗試當YouTuber，當時加入這行的對手並不多，收益化的條件也遠比現在寬鬆許多，使得默默無聞的他，幾年下來也累積了一些粉絲並賺到錢。

在拍片時，BUNZIN經常穿上一身的黑色西裝，搭配蝴蝶結在鏡頭面前亮相。拍攝的內容大多以幾分鐘內的搞笑短片為主，一部片通常會花30分鐘左右剪輯。由於這行競爭越來越激烈，他也意識到必須保持上傳影片的頻率，否則粉絲就容易流失。

現在擁有10萬訂閱者的BUNZIN，靠著本行和YouTuber的收入，加起來一個月差不多有20萬日幣（約1580美元），生活並不算是太有餘裕的狀態。而他住了22年的公寓房間，則一直都髒亂不堪。但他也毫不在意，經常在影片中大方秀出自己的房間，並認為光是想有趣的梗，就能夠自得其樂了，也希望能將這份樂趣，分享給其他人看。

來源：BUNZIN TV