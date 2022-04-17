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25年為白曉燕流盡淚水 66歲白冰冰鬆口動念「出家」

記者李姿瑩／台北17日電
白冰冰對佛法特別有感應。（圖：經紀人提供）
白冰冰對佛法特別有感應。（圖：經紀人提供）

台灣資深女星白冰冰日前度過愛女白曉燕離世25周年忌日，感嘆已經獨自孤單過了25年。從天天以淚洗面，到淚水枯竭，她近年來才比較能夠釋懷面對未來的生活。近日除了「我愛冰冰show」收視率開紅盤讓她振奮外，還發生了一件奇事，讓她大感玄妙。

白冰冰表示，這陣子她接了不少宮廟活動，剛造訪南崁五福宮為財神爺祝壽，過幾天又要去新港奉天宮為媽祖娘娘慶生，整個上半年可說是「神氣活現」。她在南崁活動現場遇到一位出家人，告訴她的好友陳孝志說：「白冰冰未來是修行人。」陳孝志一聽直覺不可能，因為白冰冰平時愛吃美食。但對方解釋，白冰冰身上有慈悲心，更有著很正面的人生。加上現代觀念改變，不ㄧ定要剃度才叫修行人，只要願意慈悲助人，就能自發性修行。

白冰冰得知後驚呼太神準，她最近飲食習慣改變，都吃得很清淡，已經好一陣子都以蔬菜為主食，心境感到更加平靜。「親近我的人都不相信，認為我是個美食主義者，喜歡快樂、熱情滿滿、怎麼可能去修行，但我聽到之後，反而覺得那位師父真是慧眼識人啊！」原來她現在除了工作，平時總不忘提攜後進、助小扶弱，很多新人在她的幫助之下，都已經有了糊口的能力。現在的她少吃葷食，早就希望未來的日子都是歡喜的，要繼續美美的幫助自己、幫助別人。

66歲的白冰冰已屆退休年齡，但她從沒想要退休，還是堅持拿著麥克風，發揮影響力繼續幫助人。去年底北原山猫的吳廷宏告訴白冰冰原鄉部落的困境，希望為一些老弱提供日常生活用品，白冰冰立刻慷慨解囊，「看著北原山猫吳廷宏老師傳來的一張張相片，看著每一個阿公阿婆，拿著生活必需品，嘴巴大聲喊著謝謝冰冰姐，這種開心和安慰的感覺，真是難以言喻。」

面對不可預知的未來，白冰冰總想著「我到底還有多少餘命可以多做些什麼」，她已經想好不如今年生日的時候，大家都不要為她慶生，想去找一件慈善事來做，那才是最棒的慶生方法。白冰冰感嘆：「的確，未來誰知道？趁我還沒有出家前，請大家多使用我吧！」

白冰冰這陣子接下不少宮廟活動邀約。（圖：經紀人提供）
白冰冰這陣子接下不少宮廟活動邀約。（圖：經紀人提供）

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