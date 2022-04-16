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因癌失去左腿 她立志102天跑完102場馬拉松

記者張聲肇／綜合報導
癌症痛失左腳的單腳馬拉松選手漢特-布若爾斯瑪，不斷挑戰自己的極限。圖為漢特-布若爾斯瑪3日在亞利桑那吉爾伯特家附近訓練自己。(美聯社)
癌症痛失左腳的單腳馬拉松選手漢特-布若爾斯瑪，不斷挑戰自己的極限。圖為漢特-布若爾斯瑪3日在亞利桑那吉爾伯特家附近訓練自己。(美聯社)

因癌症痛失左腳的單腳馬拉松選手漢特-布若爾斯瑪(Jacky Hunt-Broersma)靠跑步跑出新人生，不斷挑戰自己的極限，還立志在102天內跑完102場42.2公里全程馬拉松，作勵志表率。她將於18日挑戰波士頓國際馬拉松大賽。

上個月，她跑完目標三分之二賽程後，在推特發了一則短訊，引發陣陣議論：「今天跑完第一件事是把義肢拿下來。感覺真好。跑完69場，還有31場。」

她不論晴雨，偶爾在跑步機上，不間斷地每天在亞利桑那吉爾伯特(Gilbert, Arizona)家附近跑完26.2哩(42.2公里)馬拉松全程。按此時程，4月18日波士頓馬拉松大賽時，她將完成第92場。

因癌症痛失左腳的單腳馬拉松女選手漢特-布若爾斯瑪，不斷挑戰自己的極限，還立志在1...
因癌症痛失左腳的單腳馬拉松女選手漢特-布若爾斯瑪，不斷挑戰自己的極限，還立志在102天內跑完102場馬拉松。(美聯社)

46歲的漢特-布若爾斯瑪和其他3萬名參賽者不同的是，出賽前一天，她「一定」跑完一次馬拉松，翌日，還要鼓足勇氣與體力再完成一趟，後日，又一趟，接下來8天，各跑完一趟，才達成102場的每日不間斷紀錄！

靠碳纖維左腳義肢跑步可不是輕鬆事。她接受美聯社訪問時說，「你得安然接受痛楚。目前我的痛點門檻相當高，這是一步一步練就的承受標準。」

2001年，她和荷蘭籍丈夫住在荷蘭，有一天，被診斷罹患尤文氏肉瘤(Ewing's sarcoma，骨惡性腫瘤)，必須切除膝蓋以下的左腳。「最難受的是，我得接受自己身體某一部位不見了。」

直到五年前，她都沒想變成運動員，更何況，換裝可以跑步的義肢，要花1萬元，保險公司不付，得自己付錢。一旦下定決心，她就承受一切。

她說，「跑步改變了我的一生，讓我接受自己是截肢人的事實，也給我自由的感覺，我漸漸愛上了不斷將自己體能推向極限的過程。」

跑馬拉松的經驗讓她大膽挑戰100哩(160公里)超馬賽，她得知佛蒙特州的阿莉莎克拉克( Alyssa Amos Clark)2020年在95天內連續每天跑完一趟馬拉松後，就想來個連續100天跑完100趟，後來又得知英國選手凱特捷登(Kate Jayden)在101天內完成101趟馬拉松壯舉，乾脆把目標改為「至少102趟」。

「我希望能夠鼓舞大家，離開舒適圈，一點一滴將潛力推到最極限。」

她元月17日開始的連續馬拉松紀錄壯舉，平均每天要花5小時來完成。第85趟紀錄完成後，網路上的加油之聲開始湧入：「在這沉悶時代，謝謝你鼓舞我們。」

馬拉松 波士頓 凱特

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