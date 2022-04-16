圖輯／大熊貓來美50年 華府動物園請「小奇蹟」吃蛋糕

華盛頓國家動物園舉行大熊貓抵美50周年慶祝活動。圖為旅美大熊貓「美香」（左）與幼崽「小奇蹟」分享寫有「50」字樣的冰凍水果蛋糕。 （中新社）

美國華盛頓國家動物園 4月16日舉行大熊貓抵美50周年慶祝活動。旅美大熊貓「美香」和幼崽「小奇蹟」也因此收到了一份美味禮物——寫有「50」字樣的冰凍水果蛋糕。

中國駐美大使秦剛 當天應邀出席慶祝活動，並與美國國家動物園主管布蘭迪·史密斯（Brandie Smith）共同為這款50周年紀念蛋糕插上竹子製作的裝飾。

1972年2月，時任美國總統尼克松首次訪問中國，中方決定將大熊貓作為禮物送給美國。當年4月16日，大熊貓「玲玲」和「興興」抵達華盛頓。50年間，已先後有8祗大熊貓在此生活過。

秦剛在活動中致辭說，50年來，中美在大熊貓保護研究合作上不斷取得可喜的成績。大熊貓從50年前的幾百隻增加到了目前的1800多隻，成功摘帽「瀕危」，為地球的生物多樣性保護樹立榜樣。這也證明中美攜手努力，可以辦成有利於世界的大事。相信我們有足够的智慧和勇氣，像保護大熊貓一樣，共同維護中美各領域合作並使它們結出更豐碩的成果，繼續造福中美兩國人民和世界人民。

史密斯表示，多年來，美中兩國在大熊貓保育方面保持良好溝通，共同挽救瀕危物種，大熊貓就是兩國可以密切合作的最佳證明，也是連接兩國人民的友誼使者。希望能與中方繼續開展富有成效的合作，共同為大熊貓保護貢獻力量。

目前，美國國家動物園生活著24歲的雄性大熊貓「添添」，23歲的雌性大熊貓「美香」和19個月大的雄性幼崽「小奇蹟」。據園方介紹，「小奇蹟」的體重已達121磅（約55公斤）。

中國駐美大使館 當天在大熊貓館外設立文化展台，向遊客贈送大熊貓紀念品及相關書籍，並邀請遊客體驗書法，撰寫「小奇蹟」、「大熊貓」、「五十周年」、「友誼使者」等漢字。

使館厨師專門製作了大熊貓形狀的豆沙包，供遊客品嚐。

為慶祝大熊貓抵美50周年及中美兩國在大熊貓交流和保護方面的密切合作，美國國家動物園于3月16日啟動為期6個月的系列慶祝活動，並專門推出大熊貓抵美50周年紀念商品。園方還將陸續推出《奇蹟熊貓》紀錄片、大熊貓保護研討會以及由中美藝術家參與的紀念慶典活動等。