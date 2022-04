影／球迷快笑死 湯姆漢克斯帶「威爾森」為MLB守護者開球

MLB克里夫蘭印地安人隊在本賽季正式改名為守護者隊,15日對上巨人隊的比賽中,迎來了更名後的首場主場球賽,他們邀請到了死忠鐵粉、也是好萊塢 影帝湯姆漢克斯(Tom Hanks),以及他在電影 「浩劫重生」(Cast Away)中的好夥伴排球「威爾森」,為改名後開出第一球。

Tom Hanks brought Wilson from Castaway with him to help throw tonight's first pitch in Cleveland 🏐



(via @Cut4)pic.twitter.com/4PiE5vrLHL