積怨仍深？賈斯汀被問舊愛布蘭妮懷孕 竟大喊「滾開」

賈斯汀與布蘭妮曾是樂壇偶像情侶。（路透資料照片）

「小甜甜」布蘭妮日前才興高采烈在社群網站 上宣告已經懷孕，要第三度當媽，而這也是她和現任未婚夫山姆第一個愛的結晶，粉絲們都為她感到開心，然而有個人的反應卻讓他們十分不滿意，甚至被公開批評，再度引發罵戰。這個人，就是和她恩怨糾葛很深的舊愛賈斯汀。

布蘭妮與賈斯汀小時候就都是迪士尼 頻道綜藝節目「米老鼠俱樂部」的班底，青少年時期迸出愛的火花，各方視為金童玉女 偶像情侶，不料布蘭妮日漸走紅，生活大受影響，與賈斯汀之間本來被看好有望開花結果的感情也宣告結束。

接著她的行為愈來愈失控，賈斯汀不僅沒有大力相挺，還乾脆在MV或是上節目訪問時跟著消遣她，引起她粉絲的憤怒，直到布蘭妮的紀錄片推出，各方為她受到的委屈感到不平，賈斯汀還被逼著出來道歉，他雖然為自己過去部分行為致歉，卻似乎沒讓布蘭妮的粉絲消氣，還是用放大鏡在檢視他對於布蘭妮所有話題的反應。

狗仔攝影在布蘭妮公開懷孕喜訊後，馬上堵住賈斯汀問他的感想，只見賈斯汀大罵：「少來，快點滾開啦！」接著就和友人上樓梯進入大樓，一面還跟朋友說：「你看他們每次都害我跺腳。」

賈斯汀對舊愛懷孕的回應，引來網友攻擊。（路透資料照片）

布蘭妮的粉絲諷刺寫道：「賈斯汀不只是因為布蘭妮懷孕而生氣，10年來他都沒有在訪問中少提她的名字，只為了講她壞話，現在竟然為了有人向他問到她而生氣？好像挺合理的。」另一位網友則跟進寫道：「賈斯汀只會在對於自己的事業和形象有幫助時，才會提到布蘭妮，這個蠢狗仔應該要知道。」

賈斯汀的粉絲也不樂見偶像如此被布蘭妮的樂迷們消遣，發文反擊：「他反正怎麼講你們都覺得他是在自我推銷，他其實從來都不會回應狗仔隊的問題，他也不需要對布蘭妮生活裡的所有事情都有想法，你們就好好替她開心，放過賈斯汀！」顯然布蘭妮與賈斯汀之間的恩仇想要化解，並沒這麼容易，就算兩個人都不去刺激對方，狗仔隊和粉絲依舊忍不住，情況還是沒好轉。