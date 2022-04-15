木門發異聲3年後鑽出怪蟲 網友揭：應該是「牠」的幼蟲

一名網友驚見，家中的木製和室門冒出一隻大蟲。取材自臉書

看過木製傢俱裡長出這麽大的蟲子嗎？一名網友驚見家中和室木製門上冒出一條肥大幼蟲，並將照片放到網上求解，引發眾多網友討論「牠」究竟是誰。

一名網友在臉書 社團「爆系知識家」發文表示，經常聽到木製和室門發出蟲子的啃咬聲，時間長達3年之久，近日終於冒出一隻米白色、軀幹帶有螺旋紋路的大蟲。因此他上網請益，「這究竟這是什麼蟲？居然可以光靠啃木頭就活了3年？」。

許多網路大神一眼就推斷出牠的真實身份，「這是天牛的幼蟲唷，還好範圍很窄通常一隻或兩三隻，白蟻就比較麻煩會啃很深築巢」、「某某天牛！幼年期蠻長的有些最長會到4-5年！」、「天牛，之前有根木頭叫了三、四年，終於成蟲鑽出來」、「沒記錯的話是天牛幼蟲」。

此外，如此巨蟲也讓許多網友聯想到港片「摩登如來神掌」中的「天蠶蟲」。電影 中，主角被迫吃下天蠶蟲，只要敵人一拍擊腰上的鼓，吃下天蠶蟲的人便會腹痛難耐。不少網友打趣道，「是不是天殘腳裡面那隻？、「天殘腳的蟻后」、「我怎麼一直想到大俠愛吃漢堡包的電影」、「這個吃到肚子裡的話敲鼓肚子會很痛」。

更有網友幽默鼓吹道，「繼續養你就知道了！」、「養到成蟲你就知道這是什麼東西了」、「三年了，感情很深了喔，繼續走下去吧」、「在一起吧！突然失去牠你會很不習慣的」、「都3年了，請收編」。