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91歲巴菲特不打算退休：我還很健康 接班人「已經有了」

編譯湯淑君／綜合外電
「股神」巴菲特。(美聯社)
「股神」巴菲特。(美聯社)

高齡91的「股神」巴菲特14日接受訪問時表示，他現在健康狀況極佳，沒有卸下波克夏公司（Berkshire Hathaway）執行長的打算。他還盛讚特斯拉執行長馬斯克及蘋果公司執行長庫克。

波克夏公司訂於4月30日舉行股東年會，巴菲特14日接受前CBS主播Charlie Rose訪問時表示，他期待與會股東人數破紀錄。他還宣稱自己「健康好得不得了」，被問到安排接班人的問題時，巴菲特說「已經有一位」了——似乎指的是波克夏主管艾伯（Greg Abel）。

巴菲特承認，畢竟歲數大了，他常「記不得名字」，閱讀速度也變慢了。他自稱有如一部「老朽的機器」，但仍「自我感覺良好」。這位波克夏執行長其實頭腦仍很靈光，記憶力超強。

巴菲特稱讚執掌蘋果的庫克是一位「很棒的經理人和好人」，並指出儘管蘋果只生產大約全球25%的智慧手機，「但蘋果生產的這支手機卻對大多數人都有用，是最令人渴望的一款產品」。蘋果是波克夏投資組合中最大持股。

值得注意的是，巴菲特也在訪談中讚揚馬斯克，提到他「憑一個理念」挑戰「擁有一切」的通用汽車（GM）、福特汽車（GM）和其他汽車業者，「而且他贏了」。巴菲特說：「這就是美國。光做夢是辦不到的。這令人驚異。」

之前，巴菲特對馬斯克的態度有所保留。例如，2020年4月受訪時，巴菲特曾表示，他不會投資特斯拉，即使他認為馬斯克做了一些「了不起的事」。

巴菲特 波克夏 蘋果

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