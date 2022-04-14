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口齒留香？日清推聯名款「泡麵牙線」 4口味任君挑選

聯合新聞網 / 綜合報導
日清與美國COCOFLOSS合作推出泡麵牙線，吸引粉絲搶購。 （取材自推特）
日清與美國COCOFLOSS合作推出泡麵牙線，吸引粉絲搶購。 （取材自推特）

許多人習慣飯後以牙線清潔牙齒，但要是牙線長得像麵條，清完後口中還留著揮之不去的泡麵味呢？日清近日與美國牙線品牌攜手推出創意十足的「泡麵牙線」，配上爆笑的使用示意圖，吸引不少網友關注，一推出就被搶購一空。

日本泡麵國民品牌日清公司向來以「創意十足」著稱，樂於將自家產品與生活中各種用品結合，小到扭蛋、充電頭保護套，大到包包、拖把，無一不是他們發揮創意的來源，近日更與美國牙線品牌COCOFLOSS聯名推出「泡麵牙線」，笑翻粉絲。

此次聯名瞄準日常小物「牙線」，不僅將潔白滑順的牙線改造成捲捲的淡黃泡麵麵條，還專業的添加雞汁、牛肉、海鮮、咖哩四種不同風味，讓使用者「口齒餘香」，包裝也仿製出杯麵的特徵和不同口味的顏色，相當精緻。日清還找來模特兒示範「牙縫卡麵條」，燦爛笑容與專業動作更加吸引目光，讓網友忍不住笑說「天啊逼人家用完牙籤又吃飯」、「這個我可以」。

目前商品已被粉絲搶購一空。

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