007也愛畢卡索 史恩康納萊生前藏畫現身拍場估2千萬元

佳士得宣布將拍賣第一代007、已逝巨星史恩康納萊收藏的畢卡索晚年傑作「畫框中的男子半身像」，估價2千萬美元。圖／佳士得提供

風流不羈的007詹姆斯龐德，跟處處留情的抽象派大師畢卡索 ，有什麼共通之處？佳士得今天宣布5月26日將於香港會議中心舉行的20及21世紀藝術晚拍中，拍賣第一代007、好萊塢巨星史恩康納萊 (Sean Connery)收藏的畢卡索晚年傑作「畫框中的男子半身像」，估價港幣1.5 億(約2千萬美元)。

「我的名字是詹姆斯龐德。」影星史恩康納萊在第一部007電影的第一句台詞，創造了一個新的世代與風格。他巧妙融合了堅韌與優雅、機智和性感，平衡了紳士風格與硬漢性格，把英國間諜變成全世界最迷人的職業、美國電影協會票選的的銀幕英雄第三名，他自己也被選為20世紀最性感的男人。

現實生活中，史恩康納萊也熱愛藝術。他的兒子史蒂芬康納萊 ( Stephane Connery ) 表示，父親受到藝術家妻子的影響，對於美學、形態及動態有著非同尋常的敏銳觸覺。他熱愛參觀博物館 、並練就過人慧眼。他曾先後到訪費城藝術博物館、巴恩斯基金會藝術館和華盛頓國家藝廊，不久後便決定買下「畫框中的男子半身像」。

巨星史恩康納萊擁有不少畢卡索的作品。圖／佳士得提供

史恩康納萊擁有不少畢卡索的作品，尤其對這幅晚期的「畫框中的男子半身像」情有獨鍾，他深深地被其強大及自由的表現力所吸引。

「畫框中的男子半身像」於1969年完成後由代理畢卡索作品畫廊釋出，1978年賣給首任藏家，接著由史恩康納萊接手。史恩康納萊2020年辭世，由後人委託佳士得拍賣。也是此畫首次現身拍場。

佳士得表示，「畫框中的男子半身像」是畢卡索的經典主題「火槍手」系列的代表作之一。畢加索以17世紀威風凜凜、充滿男子氣概的火槍手形象為原型，汲取林布蘭等黃金年代大師的精華，並受到莎士比亞和大仲馬等文壇巨擘創作的啟發。

畢卡索晚年傑作「畫框中的男子半身像」首度釋出拍場，估價港幣1.5 億(約台幣5.5億)。圖／佳士得提供

畫中主角擁有畢卡索的深色眼眸，蓄著山羊鬍鬚，猶如大仲馬著名小說《三個火槍手》中的大反派紅衣主教黎塞留(Cardinal Richelieu)。畢卡索於 1966 年重新拜讀這一名作。在此畫中，畢卡索筆下的紅衣主教黎塞留顯得平易近人，獨特的髮型和五官以豐富的色彩描繪，銳利的目光和寬大的衣領令人想起林布蘭自畫像的坦率懾人力量。

此外，此畫的繪畫風格無疑有印象派大師梵谷作品的影子，畫面從主角的衣領、頭部至畫面手繪畫框的頂部都佈滿了豐厚雄渾、漩渦狀的筆觸。畢加索以明亮活潑的鮮黃色描繪畫框，是用現代方式巧妙地演繹錯視畫法。畫框彷彿巴洛克時期的華麗鎏金裝飾，而短促而奔放的黑色、白色和深褐色筆觸洋溢活力，令人想起梵谷作品中桀驁不馴的向日葵和麥田上吹過的強風。